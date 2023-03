40 Anos de Resistência do Arquivo Público Municipal de Olinda

A- A+

Quem passa em frente ao número 153, da histórica Rua de São Bento, se depara com o contraste de um belíssimo casarão, de jardins frondosos e bem cuidados, mas com uma estrutura predial mal conservada, com traços de total falta de preservação. Não raro, ouvirá de um guia local: “aqui, funciona a biblioteca municipal de Olinda”. Em tempos de fake News, perdoamos a ignorância da informação transmitida de forma errônea, por pura falta de interesse do poder público local em identificar que ali, naquele histórico imóvel, antes pertencente à família Leal, funciona o Arquivo Público Municipal de Olinda – Antonino Guimarães.

“Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis... Desempenham um papel essencial... ao contribuir para a constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva. O livre acesso aos arquivos...promove a democracia, protege os direitos dos cidadãos e aumenta a qualidade de vida.” (Declaração Universal sobre Arquivos, 36ª Conferência Geral da UNESCO).

Em 14 de dezembro de 1982, a UNESCO homologou à Olinda o Título de Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. A honraria, concedida em Paris, impõe à cidade a observância de parâmetros rígidos de preservação, cujo principal norte é a Carta de Veneza (1964). O 16º artigo do documento determina “que os trabalhos de restauração, de conservação e de escavação, serão sempre acompanhadas pela elaboração de uma documentação precisa sob a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrados com desenhos e fotografias... será depositada nos arquivos de um órgão público e posta a disposição de pesquisadores.”

Já no início de 1983, surge uma enorme demanda de tombamentos, cuja responsabilidade cabia a recém criada Fundação Centro de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda. Isso dependia do resgate da história de todos bens demandados e não existiam documentos suficientes para tanto. Aneide Santana, até hoje uma guardiã incansável do Arquivo, conta “que apenas duas estantes com os chamados Livros da Câmara, continham documentação organizada, graças a bravura do Dr. Vanildo Bezerra”. Para criar o departamento de documentação da FCPSHO se promoveu uma caça aos documentos, parte deles localizados entre os entulhos da reforma do Palácio do Governadores, prestes a serem recolhidos ao lixo da cidade. “Essa documentação, que deixou de ir para o lixo, está aqui até hoje e já permitiu que se produzisse muita coisa sobre Olinda”, diz uma brava e orgulhosa Aneide Santana.

Apesar de ter tido o decreto de criação em 1975, o nascimento do Arquivo só aconteceu de fato em 02 de março de 1984, quando foi iniciado o trabalho de resgate dos documentos do lixo dos entulhos da obra no Palácio dos Governadores.

A data de hoje, deve ser comemorada com muito orgulho e, principalmente, gratidão ao trabalho desses bravos defensores da cultura e da história. Devemos a esses servidores os 40 ANOS de resistência do único Arquivo Municipal de Pernambuco. Já é hora de a sociedade civil se juntar a esse esforço, cobrando do poder público atenção a esse fundamental espaço. Só Assim poderemos gritar bem alto: “VIDA LONGA AO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE OLINDA - ANTONINO GUIMARÃES”.

