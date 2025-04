47 anos de doação: um legado de bondades

A- A+

No dia 13 de fevereiro, deste ano, o Lar do Neném completou 47 anos de ações altamente relevantes para a sociedade do Recife.

Esta Instituição, de acordo com o seu estatuto, tem por objetivo básico acolher, em regime provisório, crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos, abandonadas ou que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou risco social, impossibilitando-lhes o desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo e social, o retorno a sua família de origem ou colocação em família substituta, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Assistência Social e orientado pela Política Nacional de Assistência Social.

Tal objetivo nos transporta para uma passagem da Bíblia, baseada no livro do Profeta Isaias, que refere-se à nova Jerusalém prometida pelo Senhor Deus ao povo de Israel e que afirmava, entre outras coisas: “Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida". Tema lembrado nestes dias, quando a liturgia da Igreja Católica trata da Paixão de Jesus Cristo.

Neste período, chamado de Quaresma e Páscoa de nosso Senhor, procura-se refletir sobre o que somos e o que podemos fazer para melhorar nosso ambiente, em um sentido amplo, principalmente apoiando os nossos irmãos mais fragilizados. A propósito, alguns dias atrás, em conversa com um amigo, explicando a importância do trabalho do Lar do Neném, ele com seu jeito simples e sincero me afirmou: “é muita bondade mesmo”.

Temos acompanhado as atividades dessa Instituição há muitos anos, mas, a partir de 2010, com a criação da Rede Pernambuco Voluntário (RPV) da qual o Lar se tornou um dos participantes mais colaborativos, quando os contatos foram mais frequentes, através das reuniões do Comitê Gestor da Rede e das Capacitações realizadas, periodicamente, para formação de novos voluntários. Assim, pudemos constatar a competência, seriedade e comprometimento das atividades realizadas nessa instituição.

O Lar do Neném funciona na Rua Menezes Drumond, 284 - no bairro da Madalena em Recife, fones 32272762 e 32280123. A sua Direção é formada por uma Presidente, Sra. Silvia Sales Moury Fernandes e duas Diretoras: Financeira e Administrativa, que comandam um quadro técnico-administrativo de mais de 30 funcionários e voluntários competentes e dedicados à causa da Instituição.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também