55 metas para o empreendedorismo na era Raquel Lyra

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Reeleita, a governadora Raquel Lyra tem a chance de fazer do empreendedorismo uma política de Estado, e não apenas um conjunto de programas. Ela parte de uma base real: entre janeiro e maio de 2026, Pernambuco abriu 73.461 empresas, o segundo maior número do Nordeste, e leva em média 20,3 horas para abrir um negócio, contra cerca de 31 horas no país, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Abrir, o pernambucano já sabe. O problema está no que vem depois.



Cerca de 46% dos ocupados no Estado seguem na informalidade, segundo o IBGE, e apenas dois em cada três MEIs continuam ativos após dois anos, segundo o Sebrae. São cerca de 300 mil as mulheres à frente de pequenos negócios, muitas com pouco crédito e pouca rede de apoio. Na EJA Nacional, mantida pelo Instituto Darcy Ribeiro, convivo com adultos que voltam à escola já trabalhando por conta própria: falta-lhes menos coragem do que formação.



Abre-se muito e sobrevive-se menos do que se deveria. Faltam crédito que chegue, gestão que ensine, mercado que compre e um Estado que acompanhe o empreendedor depois do CNPJ. Minha sugestão é simples e exigente: que o Governo assuma 55 metas para os próximos quatro anos, cada uma com indicador, prazo e responsável, e com prestação de contas anual. Sem meta, a política vira discurso; com meta, o cidadão pode cobrar. Os números são propostas minhas, a serem calibradas com os dados do Estado. As 55 metas estão todas em meu blog, em www.inaciofeitosa.adv.br; aqui, destaco as principais.



Primeiro, levar a inovação ao Interior. Proponho seis hubs, em Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Serra Talhada, Araripina e Salgueiro, ao menos uma incubadora por região de desenvolvimento e um fundo estadual de capital semente. Hoje, incubadoras, aceleradoras e capital se concentram na Região Metropolitana.



Segundo, ligar o grande ao pequeno. Suape, o polo automotivo e o farmacoquímico compram muito, mas deixam pouca renda local. Proponho um programa de desenvolvimento de fornecedores que qualifique 3.000 pequenas empresas e destine 30% das compras públicas estaduais a pequenos negócios locais, nos limites da legislação.

Terceiro, crédito que chegue: um fundo de aval para quem não tem garantia, microcrédito com resposta em dez dias úteis e contratação digital, além de educação financeira para todo tomador.



Quarto, fazer o negócio sobreviver. Proponho capacitar 150 mil empreendedores em gestão, caixa e vendas e elevar de cerca de 66% para 80% a taxa de MEIs apoiados que seguem ativos após dois anos.

Quinto, dar vez às mulheres e aos alunos da EJA. Como escrevo em meu livro Poder das Mulheres Empreendedoras, não falta talento, falta acesso. Proponho um programa estadual com lei e orçamento próprios, 40% do microcrédito estadual para mulheres, creches e horários flexíveis para mães empreendedoras. Na EJA, a educação empreendedora, com finanças, vendas e formalização como MEI, deve entrar em todas as turmas do Ensino Médio, para que o adulto que conclui os estudos saia pronto para formalizar o seu negócio.



Por fim, simplificar e prestar contas: abertura de empresa de baixo risco em até 24 horas em todos os municípios, um portal único de licenças e um Conselho Estadual do Empreendedorismo, com Sebrae, Sistema S, universidades e iniciativa privada, que publique todo ano a execução das 55 metas.



Governar por metas é aceitar ser cobrado, e é por isso que elas valem mais do que promessas. Em 2030, o balanço de um governo que acredita em quem empreende não deve caber em discurso. Deve caber em empresas que sobrevivem, em mulheres com crédito na mão e em adultos que voltaram à escola com um plano de negócio no caderno. Pernambuco já provou que sabe abrir portas. Falta garantir que elas continuem abertas.



* Advogado, mestre em Educação pela UFPE, empresário, consultor, CEO da TED – Negócios e Empreendimentos, presidente do Instituto IDR e autor de seis livros.



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