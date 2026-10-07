7 de outubro: 3 anos depois!

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07 de outubro de 2023. Era Shabat, o sétimo dia da semana na tradição judaica. Um dia sagrado. Também se celebrava a festa de Simchat Torá (Alegria da Torá), a conclusão e o imediato reinício do ciclo de leitura da Torá (Pentateuco), a porção mais sagrada da Bíblia judaica, o Tanach.



Naquela data aconteceu a maior tragédia para o povo judeu desde o Holocausto.

Terroristas do Hamas e de outros grupos armados palestinos adentraram o território israelense por terra, mar e ar, sob a cobertura de uma enorme barragem de foguetes e morteiros. Mais de mil combatentes participaram da ofensiva. O objetivo era atingir comunidades civis e instalações militares no sul de Israel. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram sequestradas e levadas para Gaza.

Não importava se eram homens, mulheres, idosos, crianças ou bebês. A brutalidade atingiu indistintamente civis e militares. Pessoas foram assassinadas, queimadas, torturadas e submetidas a atos de extrema violência. Também há documentação internacional sobre violência sexual cometida durante os ataques.

O objetivo não era apenas matar. Era também produzir terror. Um terror que calasse fundo na psique da sociedade israelense.

Vieram os sequestros. Centenas de pessoas foram levadas à força para Gaza, transformadas em reféns.

Veio a reação israelense. Veio a guerra. Vieram as tragédias decorrentes de toda e qualquer guerra.

E veio também uma das questões mais difíceis e dolorosas de todo esse conflito: a utilização, pelo Hamas e por outros grupos armados, de áreas e estruturas civis em meio aos combates, expondo a população de Gaza às consequências devastadoras da guerra.

A população civil palestina, que não escolheu o Hamas nem deve ser confundida com ele, acabou pagando um preço humano terrível.

Passados três anos, as incertezas se sobrepõem aos avanços.

Israel, às portas de sua eleição, buscando os caminhos a trilhar. A eleição para a Knesset está marcada para 27 de outubro.

Gaza, profundamente devastada pela guerra, diante do desafio de construir uma nova realidade política. As negociações continuam envolvendo o desarmamento do Hamas, a retirada das forças israelenses e a definição de um novo modelo de governo para o território. Israel mantém posições diferentes das apresentadas pelos mediadores e condiciona sua retirada ao desarmamento do Hamas.

O Irã, um dos principais patrocinadores de grupos armados e organizações classificadas como terroristas por diversos países, inimigo declarado de Israel e adversário dos Estados Unidos e de seus aliados, permanece como um dos principais fatores de instabilidade regional.

O Hamas, severamente atingido militarmente, junta seus cacos e busca transformar o conflito em uma vitória política e narrativa.

Uma narrativa anti-israelense que, para seus críticos, transformou o agredido em agressor e passou a caracterizar as mortes decorrentes da guerra como genocídio. Acima de tudo, permanece o recrudescimento assustador do antissemitismo em diferentes partes do mundo.

Ao mesmo tempo, amplos setores da diplomacia, da mídia e da academia buscam, na minha avaliação, transformar Israel em um Estado-pária.

Israel, uma democracia parlamentar multipartidária em uma região marcada por regimes autoritários e profundas instabilidades políticas.

Um pequeno Estado que, desde seu nascedouro, luta pelo direito básico de existir.

E que, a par de todos os desafios, cresceu de modo significativo nos mais diversos segmentos da ciência e da tecnologia, contribuindo, por meio de seus avanços, para diferentes áreas de interesse da humanidade.

Estou criando uma dicotomia, um raciocínio maniqueísta, dividindo o mundo entre bons e maus?

Não.

Israel, como qualquer país do mundo, é múltiplo, diverso, possui erros e acertos. Ninguém mais do que sua própria sociedade questiona seus governantes.

Da mesma forma, o povo palestino não pode ser confundido com o Hamas.

Em qualquer processo histórico, nem sempre é possível designar mocinhos e vilões.

Aqueles que sinceramente querem trabalhar para construir uma paz justa e duradoura precisam se despir de seus preconceitos e abrir a mente para tratar o assunto com equilíbrio e de forma equânime.

Os que querem sinceramente lutar pela justa causa palestina precisam perceber que a forma draconiana com que tratam Israel em nada contribui para a busca de soluções.

Essa postura, a meu ver, acaba trabalhando contra o próprio povo palestino, porque a radicalização não abre portas; ao contrário, fecha-as ainda mais.

Fechar os olhos e apoiar um grupo terrorista e fanático como o Hamas, ou seu principal patrocinador, o Irã, jamais será um caminho honesto e aceitável.

Também não será caminho para a paz negar o sofrimento palestino, ignorar as mortes de civis ou desconsiderar os direitos legítimos do povo palestino.

A paz exige duas coisas que parecem simples, mas são extremamente difíceis: reconhecer a humanidade do outro e reconhecer seu direito à existência.

Passados três anos, esperemos que, dentro das sociedades israelense e palestina, preponderem as forças comprometidas com a paz.

Que os líderes mundiais sejam partícipes responsáveis na obtenção desse objetivo.

E que, daqui a três anos, possamos ter algo a celebrar.

* Economista, professor de Cultura Judaica e História Judaica; coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco.



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