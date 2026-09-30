77 anos de trajetória da China com laços China-Brasil entre montanhas e mares

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Este ano marca o 77º aniversário da fundação da República Popular da China, o 105º aniversário da fundação do Partido Comunista da China e o início da implementação do 15º Plano Quinquenal da China. Há 77 anos, foi fundada a República Popular da China, inaugurando uma nova era histórica para a grande revitalização da nação chinesa. Ao longo desses 77 anos, o Partido Comunista da China, fiel à sua missão inicial de buscar a felicidade do povo chinês e a revitalização da nação chinesa, uniu e conduziu o povo de todas as etnias do país em uma luta contínua, criando dois grandes milagres: o rápido desenvolvimento econômico e a estabilidade social de longo prazo, e exercendo profunda influência sobre a história mundial.

Atualmente, diante de um cenário internacional marcado por mudanças, turbulências e constantes desafios globais, a China permanece comprometida em compartilhar oportunidades e promover o desenvolvimento em conjunto com o mundo. Há 5 anos, o presidente Xi Jinping apresentou a Iniciativa de Desenvolvimento Global e, posteriormente, as Iniciativas de Segurança Global, de Civilização Global e de Governança Global. As Quatro Iniciativas Globais passaram de conceitos a ações concretas de cooperação internacional, recebendo o apoio de muitos países e organizações internacionais e alcançando resultados cada vez mais concretos. Em setembro deste ano, o presidente Xi Jinping realizou com êxito uma visita aos EUA, e as relações China-EUA entraram em uma nova etapa de construção conjunta de uma relação construtiva de estabilidade estratégica, baseada no respeito, na equidade e na reciprocidade, o que certamente contribuirá para o benefício dos dois países e do mundo.

Do “Fabricado na China” à “Fabricação Inteligente da China”, os motores do desenvolvimento chinês passam por uma rápida transformação. No primeiro semestre de 2026, os novos motores de crescimento contribuíram diretamente com mais de 40% para o crescimento econômico; a IA impulsiona diversos setores, enquanto novas forças motrizes verdes avançam em ritmo acelerado. Isso demonstra que a China continua liberando os dividendos da inovação e contribuindo para a economia mundial com uma valiosa fonte de previsibilidade e estabilidade para o desenvolvimento.

Do alinhamento estratégico ao estreitamento dos laços entre os povos, a cooperação China-Brasil vem se ampliando continuamente. Sob a liderança estratégica dos Chefes de Estado dos dois países, foram alcançados avanços positivos na construção da Comunidade com Futuro Compartilhado China-Brasil e no alinhamento das estratégias de desenvolvimento. Os intercâmbios e a cooperação em diversos setores e níveis têm continuamente enriquecido o conteúdo dessa parceria. 2026 é o Ano Cultural China-Brasil. Embora separados por oceanos, os dois países possuem profundas afinidades culturais. A história de mais de 50 anos das relações China-Brasil é também uma história de intercâmbio e aprendizado mútuo entre duas civilizações e de aproximação entre os povos.

Por ocasião do 77º aniversário da fundação da República Popular da China, celebramos juntos esta importante data. A partir de um novo ponto histórico, a China seguirá firmemente seu caminho rumo à modernização chinesa e está disposta a trabalhar com o Brasil e os demais países para promover uma multipolaridade mundial mais igualitária e ordenada e uma globalização econômica mais universalmente benéfica e inclusiva, avançando conjuntamente na construção de uma Comunidade com Futuro Compartilhado China-Brasil e de uma Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade.

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