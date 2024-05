87 anos da morte de Noel Rosa, o maior poeta do Brasil

A- A+

No dia 4 de maio completa 87 anos da morte de Noel de Medeiros Rosa ou simplesmente Noel Rosa. Em termos de anos viveu pouco: 26 anos e cinco meses. Em termos de intensidade viveu gerações. Seu nascimento foi traumático. Ocorreu no dia 11 de dezembro de 1910, em um chalé localizado na rua Teodoro da Silva, nº 130, bairro da Vila Isabel. Sendo o parto a fórceps, a intervenção provocou o afundamento do maxilar, consequência que o acompanhou pela vida, inclusive pelo defeito aparente.



Tão acelerado quanto Noel Rosa, foi o tempo em que ele viveu: Revolta da Chibata (1910); Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918); Revolução Russa (1917); gripe espanhola (1918); surgimento da Coluna Prestes percorrendo o Brasil, denunciando os desmandos das oligarquias (1925 - 1927); no Nordeste explode a luta entre cangaceiros e as volantes policiais, despontando figuras como Lampião, Maria Bonita, Corisco, Antônio Silvino, Cabeleira, Jesuíno Brilhante e outros (1925 - 1938); Revolução Constitucionalista de São Paulo (1932); Santos Dumont, com depressão profunda, suicida-se enforcando-se no banheiro do Hotel de La Place, em Guarujá, São Paulo. Era o dia 23 de julho (1932); Intentona Comunista (1935); Golpe de 1937 (Estado Novo).



No campo artístico e cultural acontece em 1922 a Semana da Arte Moderna que tinha em Oswald de Andrade um dos seus promotores. Além de exuberante intelectual progressista, Oswald foi o contraponto de Plínio Sagrado, líder da Ação Integralista Brasileira, movimento de extrema-direita de inspiração fascista.

Porém, o mundo de Noel Rosa era outro. Filho da classe média, estudou no renomado Colégio São Bento, do Rio de Janeiro, dirigido por monges beneditinos. Colégio até hoje reconhecido por liderar a primazia do Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda adolescente, versatilizou-se com instrumentos musicais, aprendendo a tocar bandolim fora dos meios convencionais.



Era o filho mais velho de dona Marta de Medeiros Rosa e Manoel de Medeiros Rosa. Ele e o irmão Hélio foram alfabetizados em casa, quando a mãe abriu uma escola denominada Santa Rita de Cássia para ajudar no orçamento doméstico, pois no decorrer da 1ª Guerra Mundial a loja de roupas do seu pai foi à falência. O incentivo da mãe e das tias eram enormes para que Noel desse continuidade a tradição familiar. Enfatizam que seu avô Eduardo Correia de Azevedo fora médico de reconhecido valor. A preocupação de dona Marta era que Noel preservasse o passado familiar, “pois ele era descendente de nobres, fidalgos de nomes compridos com armas e brasões”, induzindo-o a fazer o curso de medicina. Inicia o curso, porém abandona quando concluiu o segundo ano.



Alguns dos seus biógrafos afirmam que Noel Rosa teria escrito em um caderno de anotações: “A vocação é necessária até para se dar um nó na gravata”.



De fato. A sua vocação era a poesia. Marcado por terríveis dramas pessoais: nascimento doloroso, suicídio da avó paterna Belarmina de Medeiros, suicídio do pai, acometido de tuberculose que o levou à morte, Noel Rosa se inspirava no sofrimento para exercitar seu gênio poético, como o fez na canção Eu Sei Sofrer:



Quem é que já sofreu mais do que eu?

Quem é que já me viu chorar?

Sofrer foi o prazer que Deus me deu

Eu sei sofrer sem reclamar



Na medida que sofria, Noel Rosa também desenvolvia seu gênio inspirado e criativo, preso as suas raízes suburbanas, a sua querida Vila Isabel “pequenina pátria minha”, como salienta João Antônio na sua seleção de textos.



Sua caminhada não teria retorno. Suas narrações são históricas e voltadas para o cotidiano, tornou-se um cronista do dia-a-dia, até mesmo de forma intelectualizada como fez nos versos da composição Positivismo (doutrina do filósofo e matemático francês Augusto Comte);



A verdade meu amor mora num poço,

É Pilatos na Bíblia quem nos diz

E também faleceu por ter pescoço

O infeliz autor da guilhotina de Paris



Noel Rosa, por insistência da mãe, casou com Lindaura Martins, sergipana de nascimento. Porém seu grande amor foi Ceci, Juraci Correia de Araújo, uma prostituta frequentadora do Cabaré da Lapa, o legendário bairro da boemia carioca. Motivado em Ceci compôs com brilhantismo a canção Dama do Cabaré:



Foi num cabaré da Lapa

Que eu conheci você

Fumando cigarro, entornando champagne

No seu soirée ......

Dançamos um samba

Trocamos um tango

Por uma palestra

Só saímos de lá

Meia hora depois de descer a orquestra



Para entender Noel Rosa é preciso penetrar no seu âmago. Entender seu intimismo e sua universalidade exposta na sua vasta obra poética. Estima-se que entre 1930 e 1937 tenha feito entre 228 e 300 obras, todas excelentes, temáticas. Sua produção é tão vasta e conhecida que só estas duas:

Palpite infeliz

Quem é você que não sabe o que diz?

Meu Deus do céu

Que palpite infeliz

Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira,

Oswaldo Cruz e Matriz

Que sempre souberam muito bem

Que a Vila não quer abafar ninguém,

Só quer mostrar que faz samba também.

Com que roupa?

Agora vou mudar minha conduta

Eu vou pra Luta

Pois preciso me aprumar

Vou tratar você com a força bruta

Pra poder me reabilitar

Pois a vida não está sopa

E eu pergunto: Com que roupa?

Farão o leitor lembrar de Último desejo, Pastorinhas, O orvalho vem caindo, Feitio de oração, Onde está a honestidade? Até amanhã e muito mais.



Certa feita, Orestes Barbosa, compositor de Chão de Estrelas, disse a Antônio Nássara, jornalista, caricaturista e compositor, que trabalhou no Pasquim ao lado de Ziraldo, Millor Fernandez e outros, o seguinte: durante uma caminhada do centro do Rio de Janeiro até a Vila Isabel pela madrugada: Olha Nássara esse sujeitinho é o maior poeta popular do Brasil. Ele se referia a Noel Rosa.



Sobre Orestes Barbosa, Manoel Bandeira sentenciou: Se se fizesse aqui um concurso como fizeram na França, para apurar qual o verso mais bonito da nossa língua, talvez eu votasse naquele de Orestes em que ele diz: “Tu pisavas nos astros distraída....”



Orestes Barbosa e Manuel Bandeira encerram a crônica.

