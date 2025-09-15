A- A+

Dedico este lindo artigo ao meu colega Machado de Assis, o mais bom e mais melhor escritor do Brazil S.A.



MONTANHAS DA JAQUEIRA — Dizer que a aldeia global está em guerra, que o Reino de Pindorama está em guerra, é pleonasmo, erisipela na pele. O genial escritor Machado de Assis preconizava a filosofia de vida do humanitismo e prescrevia o Emplastro Braz Cubas como um medicamento sublime capaz de aliviar a “melancólico humanidade” adâmica.

OoO

A aldeia global padece de erisipela ideológica no coração. Está com os nervos à flor da pele. Sente dores de cabeça. Tem miopia nos olhos. Espinhela caída. Mau olhado. Dor de dente. Nó nas tripas. Arritmia. Catarata. Osteoporose nos ossos. Sangria desatada. O reino de Pindorama herdou as lombrigas de Jeca Tatu, frieiras, as cicatrizes dos povos escravizados. O mandonismo dos escravocratas. A alienação das sinhazinhas. Nóis sofre.

OoO

Help! Chamem o doutor. A UTI móvel. A benzedeira. As rezadeiras. As macumbeiras. Os alquimistas. As mães de santo. Os padrastos de santo. A emergência. Os plantonistas. O cardiologista. O anestesista. O carro de bombeiro. O psiquiatra. O mundo precisa de camisas de força.

Verifiquem as CNTPs - Condições Naturais de Temperatura e Pressão do paciente. Analisem os glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos, os glóbulos azuis. O oxigênio é azul. O céu é azul da cor do oxigênio. A vida planetária é filha das algas azuis. A humanidade é blue. Está escrito no meu livro Planeta Micróbio.

OoO

O ativista cristão e conservador Charlie Kirk (a mídia prefere chamá-lo de ultra direitista) foi fuzilado durante palestra no Estado de Utah, nos Estados Unidos. O presidente Donald Tramp acusou a extrema esquerda. A mídia domesticada da ultra esquerda acusou Tramp de fomentar o ódio, de ser responsável pela morte de Charlie. O nome disso é fanatismo.

O galegão escapou de dois atentados e agora é acusado de espalhar o ódio. That’s incredible. Acuse os outros daquilo que você é, ensina o decálogo comunista de Lênin.

OoO

A infecção dos glóbulos ultravermelhos é generalizada, mas o pulso ainda pulsa. Tum-tum-tum! Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, rogai por nós que recorremos a vós! Carlo Acutis, santo millennial das nuvens da Internet, ouvi as nossas preces!

OoO

MaCDonald Tramp mandou dedetizar a fauna ultra-vermelha nos mares do Caribe. Faz parte da diplomacia do big stick, o grande porrete. Cercado de armas por todos os mares, o ditador narcoterrorista da Venezuela pediu arrego à ONU. Está sendo asfixiado e vai ser expulso do poder do cartel. A mundiça vermelha tropical silencia.

OoO

Aquela peste é uma lombriga em forma de gente. Mantém-se no poder desde 2013 às custas de corrupção, fraude e terrorismo. Cuba está na fila. A fila vai andar. A ditadura já resultou em mais de 6 milhões de refugiados nas fronteiras. A Venezuela está sendo vermifugada, assim feito os caninos, felinos e suínos, com licença dos queridos bichanos.







___

