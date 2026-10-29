A Aloísio Magalhães *

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Caro Aloísio.



Estamos reunidos, aqui, na Fundação Joaquim Nabuco, para celebrar seus 90 anos. Sim, não esquecemos. Sua família, seus amigos, a conhecida lealdade pernambucana, a cultura brasileira reconhecida. A tarde fixou diáfano azul recifense, Aloísio. Daqueles que você gostava de observar. Em silêncio. Como uma tarde cartema, uma pintura, uma marca, desdobrada em outras tardes, outros cartemas, outros azuis.



Para tanto, nossos braços estão alongados a fim de oferecer a dádiva do dia. Sendo o mesmo toque de generosidade com o qual você sabia adoçar seus encontros. Haverá lugar para a palavra e para o debate, como você gostava de estimular. Como quando, na discussão de um metrô paulistano, você levantou-se e disse:



- E Triunfo ?



Sim, haverá lembranças. Percorremos ladeiras e o casario de Olinda que você desenhou para eternizar a cidade monumento. Sentiremos a brisa do mar que entrava pelo terraço de sua casa enquanto aguardávamos a batida de pitanga. Até quase ouviremos sua voz, macia, persuasiva, por que não ?



Quero lhe informar, Aloísio, que Olinda continua precisando de continuado zelo. Esta celebração é oportunidade para nos lembrarmos disso. De que Olinda, além de monumento, é chance. De mostrarmos amor pelo patrimônio. Como você sempre sonhou. Porque isto, significando estima a nós mesmos, representa o que é superiormente brasileiro.



Aproveito e digo que estamos aqui para cultivar. No propósito de lhe retribuir com a mesma moeda que foi seu estandarte: a memória. Sim, na lembrança de gestos, a sina de sua luta. Na visão da obra, o signo de sua permanência. Consagrado inventor de maravilhas.



Como se vê, Aloísio, esse é tempo de afeto. Essa celebração é o cerne do afeto para relembrar valores que fazem com que reconheçamos a nós mesmos no plano das convicções. Terminando, e antes que esqueça, quero lhe informar que a Fundação Joaquim Nabuco encaminhou ofício à Prefeitura de Olinda. Pede que dê seu nome a bem público do município. Não estou certo. Mas você, a seu modo, terá inspirado a iniciativa.



Saudades.

* Este texto foi lido no encerramento do seminário sobre a vida e a obra de Aloísio Magalhães, celebrando seus noventa anos, na Fundação Joaquim Nabuco, no dia 8 de novembro de 2017.

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