A arquibancada como direito

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Ao menos desde o lançamento do best-seller "A Geração Ansiosa", de Jonathan Haidt, muito se discute como a desigualdade se manifesta na relação com a tecnologia. Durante anos, o problema foi a falta de acesso. Hoje, começa a ser também o oposto: a tela ocupando o lugar da vida.

Tome-se o exemplo das crianças. De um lado, crianças de baixa renda passam horas e horas diante das telas, o que espelha a sobrecarga das mães, a violência nos espaços públicos e a ausência de ensino integral. De outro, as de alta renda exploram o mundo com os cinco sentidos, sobretudo em escolas de elite que adotam pedagogias como Montessori e Waldorf.



A desigualdade, nesse sentido, é a privação de experimentar o mundo de perto. Daí já se falar em direito à realidade: a garantia de que ninguém vivencie a realidade só por meio das telas.



No futebol, acontece algo parecido, puxado pela elitização dos estádios. Isso passa tanto pela dificuldade de acesso, como se viu no recente amistoso feminino entre Brasil e Argentina, com quilômetros de engarrafamento até a Arena de Pernambuco. Quanto pelo preço dos ingressos e dos planos de sócio, cada vez mais caros e inacessíveis para o torcedor de baixa renda. Os mais pobres são, assim, empurrados para um futebol de segunda mão, visto pela TV ou pelo celular, em nada comparável à experiência das arquibancadas.



É positivo que 95% dos domicílios brasileiros tenham acesso à internet, segundo dados do IBGE. Uma verdadeira revolução digital. O problema é que 69% dos brasileiros que ganham até um salário-mínimo nunca foram ao estádio, como mostra a recente pesquisa da Nexus encomendada pela CBF. Basicamente, universaliza-se o acesso digital ao futebol, mas não o direito ao estádio.



Só que ir ao estádio representa uma rara oportunidade de convivência e coexistência com os demais. É ali que a criança aprende os códigos simbólicos que formam o torcedor, como o grito de guerra, a rivalidade, o pertencimento. Onde o jovem se mistura à multidão e descobre que torcer é uma experiência única, ainda mais em tempos de hiperconexão.



Ou seja, não se trata apenas de uma mudança de palco — da televisão para o estádio — mas de afeto, de contaminação, de potência coletiva. Garantir essa experiência, portanto, é tarefa de política pública.



Um bom exemplo vem de Pernambuco. No programa Torcedor Nota 10, o Sport, em parceria com o Governo do Estado e prefeituras, leva alunos das redes estadual e municipal à Ilha do Retiro, quase todos pela primeira vez na vida.



O poder público cuida do transporte e o clube oferece os ingressos e a recepção, com o tour pelo estádio e a resenha com os mascotes Léo e Nina. De volta à sala de aula, os estudantes são estimulados a escrever uma redação sobre a ida ao estádio. É a oportunidade de dar sentido ao que viveram, bem diferente do jogo visto do sofá de casa.





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