A arte de dar e receber

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Segundo o escritor, psicólogo e pesquisador americano Adam Grant, em seu livro “Dar e Receber” (“Give and Take”), o sucesso profissional — seja na vida pública ou privada — não é determinado apenas pelo talento, pelo esforço ou pelos objetivos que perseguimos, mas também pela forma como lidamos com a reciprocidade.

Grant classifica as pessoas em três perfis principais: tomadores, compensadores e doadores.

Uma de suas observações mais interessantes é que os doadores costumam ocupar os dois extremos da escala do sucesso. Alguns se desgastam e fracassam por doar sem limites; outros, porém, estão entre as pessoas mais bem-sucedidas justamente porque aprenderam a ajudar com estratégia, discernimento e intencionalidade.

Na dinâmica da reciprocidade, esses três perfis podem ser assim compreendidos.

Os tomadores (takers) priorizam o interesse próprio. Gostam de receber mais do que oferecem e costumam avaliar as relações a partir daquilo que o outro pode lhes proporcionar. Muitas vezes conseguem ascender rapidamente, mas também podem cair com a mesma velocidade, sobretudo quando as pessoas percebem que a relação se sustenta apenas na vantagem de um dos lados.

Os compensadores (matchers) operam segundo a lógica da troca justa. Ajudam quem os ajudou e evitam beneficiar aqueles que, em algum momento, os prejudicaram. É o conhecido princípio do "toma lá, dá cá", no qual a reciprocidade funciona como uma espécie de contabilidade das relações humanas.

Já os doadores (givers) preferem contribuir mais do que receber. Estão atentos às necessidades dos outros e costumam ajudar sem exigir retorno imediato.

Curiosamente, as pessoas tendem a admirar e valorizar os doadores, ao mesmo tempo em que rejeitam comportamentos excessivamente egoístas. Com isso, cria-se ao redor dos verdadeiros doadores uma rede espontânea de confiança e apoio.

Ao invés de concentrarem suas energias exclusivamente no próprio benefício, eles geram valor para o conjunto e, justamente por isso, podem se tornar pessoas fundamentais e até insubstituíveis nos ambientes em que atuam.

É importante, entretanto, distinguir generosidade de ingenuidade. Os doadores bem-sucedidos não são mártires. São altruístas, mas também sabem onde, como e para quem direcionar sua energia. A verdadeira generosidade não exige o sacrifício permanente de quem oferece.

A ideia de reciprocidade atravessa também a tradição religiosa. Na Bíblia, ela se aproxima do conceito de mutualidade, da relação entre dar e receber, servir e ser servido, amar e ser amado. Para aqueles que acolhem os ensinamentos de Deus transmitidos por Jesus, a fé pressupõe também confiança, compromisso e correspondência.

Mas a reciprocidade não se limita às relações pessoais. Ela pode assumir formas positivas ou negativas também nas relações entre os Estados.

A reciprocidade positiva ocorre quando um país concede determinado benefício a outro — como reduções tarifárias, facilidades diplomáticas ou acordos comerciais — e recebe, em contrapartida, tratamento equivalente. Nesse caso, a reciprocidade funciona como instrumento de cooperação e benefício mútuo.

Já a reciprocidade negativa pode ser utilizada como mecanismo de pressão ou retaliação, buscando corrigir desequilíbrios, distorções ou tratamentos considerados desproporcionais na relação entre as partes.

O conceito ganha ainda outra dimensão no pensamento de Ailton Krenak. Em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo”, o pensador e líder indígena propõe uma urgente mudança civilizatória. Sua reflexão questiona a lógica de exploração permanente da natureza e do próprio homem, defendendo uma relação mais equilibrada, solidária e recíproca entre as sociedades e o mundo que habitamos.

No fundo, talvez seja justamente a reciprocidade um dos princípios mais antigos e necessários à convivência humana. Dar e receber, colaborar e corresponder, respeitar para ser respeitado.

Por tudo isso, vale continuar acreditando — e torcendo — pelo princípio da reciprocidade. Afinal, como ensina a velha sabedoria popular, "amor com amor se paga".

Que saibamos, portanto, escolher sempre a reciprocidade que constrói, aproxima e fortalece, evitando aquela outra, movida pela retaliação e pelo conflito, que nos remete ao conhecido alerta: "quem com ferro fere, com ferro será ferido".







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