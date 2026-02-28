A Atenção Primária como pilar da saúde integral

A- A+

Na década de 1970, foi intenso o debate sobre a atenção à saúde advindo de questionamentos relacionados a sua organização baseada em modelo hospitalar especializado e intervencionista, com excessiva fragmentação da assistência e pouco impacto na melhoria da situação de saúde das populações.

Outro fator que impulsionou esse debate foi a lacuna entre a condição de saúde nos países desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento. Atendendo os anseios de diferentes estados nacionais, em 1977, na Assembleia Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs como principal meta dos governantes e da própria instituição, a Saúde para Todos no Ano 2000 (SPT 2000).

A I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, convocada pela OMS em parceria com o Unicef, realizada em Alma-Ata, Cazaquistão em 1978, constituiu-se como marco setorial por recomendar diretrizes voltadas à reorganização e eficiência dos sistemas de saúde, sendo a Atenção Primária em Saúde (APS) definida como estratégia para alcançar a meta SPT 2000.

Concepção bastante abrangente, a APS é o nível da atenção que organiza e otimiza o uso de recursos voltados para a promoção, prevenção, cura e reabilitação, voltadas à saúde e o bem-estar da população.

O Programa de Extensão Comunitária (PEC) do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) foi fortemente influenciado pelas diretrizes da Conferência de Alma-Ata.

Idealizado pelo Professor Fernando Figueira em 1983, sendo pioneiro no Brasil, o PEC contou com o apoio do Unicef, de associações de moradores e suas lideranças, sendo instituído para o desenvolvimento de atividades no contexto da Atenção Primária de Saúde, utilizando–se de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida de comunidades de grande vulnerabilidade econômica e social na cidade de Recife.

Anterior ao estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) que se deu em 1988, o PEC se constituiu como importante ponto de inovação para o sistema de saúde, na medida em que moradores das comunidades, agora denominados Agentes de Saúde, passaram a atuar realizando diagnósticos de saúde nos seus territórios, vigilância do estado nutricional e calendário vacinal das crianças, acompanhamento do pré-natal de gestantes, dentre outras atividades.

A partir dos anos 2000, contando com equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) o país consolida o SUS, com o seu modelo de atenção coordenado pela APS e alcança significativos impactos nos indicadores de saúde como o incremento das coberturas vacinais e de pré-natal e redução da mortalidade infantil.

O PEC realiza desde então, a co-gestão com a Secretaria Municipal de Saúde do Recife, de equipes multiprofissionais de saúde da família baseadas em unidades básicas municipais em 07 comunidades, nos Distritos Sanitários I, II e IV.

Nessas, apoiamos ações voltadas à promoção e prevenção na saúde, à educação permanente dos profissionais das equipes, monitoramento e avaliação de ações, programas e políticas setoriais e pesquisas, sendo ainda campo de formação prática para diferentes cursos de graduação e programas de residência médica e multiprofissionais.



Ademais, a Diretoria de Extensão Comunitária, executora do PEC, fortalece os vínculos com as comunidades de atuação, por meio de parcerias com organizações sociais, realizando intervenções voltadas ao propósito institucional do IMIP de promover Saúde Integral para Todos.



