A automaticidade da vida

Hoje, dentro do ônibus a caminho do trabalho, me peguei pensando na automaticidade da vida.

Acordar, levantar, repetir os mesmos gestos, pegar o mesmo caminho… tudo no piloto automático.

E, de repente, a pergunta apareceu, quase sem pedir licença: como foi que eu cheguei até aqui?

Não foi um único passo.

Foram escolhas pequenas, dias corridos, decisões feitas no cansaço, no medo, na esperança.

Foram só mais um dia que viraram anos.

A vida não avisou quando começou a se tornar automática ela apenas foi.

Talvez o mais bonito (e assustador) seja isso: mesmo no automático, a gente continua indo.

Mas quando a consciência desperta, nem que seja por alguns minutos dentro de um ônibus, ela lembra que ainda dá tempo de segurar o volante, olhar ao redor e decidir, com mais presença, para onde queremos seguir.

Às vezes, pensar “como cheguei aqui” é o primeiro passo para escolher para onde quero ir.

Jussara 31/01/26

*Profissional da área de Saúde

