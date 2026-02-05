A- A+

Fora dormir tarde. Revolveu o corpo cansado no colchão. Acordou, dormiu de novo. Sonhando? A cama era seu minarete. Inexpugnável. Resolveu sair. Alcançou a planura da rua. Evitou a zoada dos carros. Apressou ouvidos na escuta das ondas do mar. Chegou à barraca de coco. Ela já estava lá. Saída de banho. Chapéu largo com fita vermelha em volta. Um ar de prosaica elegância. Como se precisasse. As mãos denotavam leve abandono. Só aparente. - Bom dia, ele disse. -Bom dia, ela respondeu.

A praia apurou o sentido dos seus movimentos. Prestando atenção ao diálogo. E os viu caminhar, numa quimera, areia adentro. Ele, preso por saudade atroz, lhe ofereceu os mistérios do mar. E gaivotas imaginárias. Ela apenas sorriu. Pisando nos sargaços. Sentiram os pés molhados. E uma brisa improvável na alma. Trocaram mais algumas palavras. Feitas de trivialidades de que são construídos os sábados. Continuaram a andar. Calados. Que tal partilha matinal não precisa de nada além de silêncio.

Bobagem. Tudo sonho. De repente, ele acordou. Dono do seu outono.

Maduro como as mangas de sua terra natal. Restou-lhe livrar-se dos lençóis. Olhou para a calçada lá embaixo. Ninguém com fita vermelha no chapéu. Foi até a sala. A madrugada tinha se esvaído. Os convidados tinham ido embora. Pratos, copos e talheres sobre a mesa. A tv mostrando, fixa na tela, fita de Cole Porter. E, flutuando no ar, uma mansa solidão. Que se instalara no apartamento. Como se tivesse sido convidada. Não pediu bebida. Nada. Apenas ficou.

A madrugada esgarçara-se nos raios de sol. Enxugando o orvalho dos lírios dos jarros. Ele foi até a janela. Olhou o horizonte, divisou o mar. A barra do dia ensaiava seu bailado sempre diferente a cada manhã. Nuvens retiravam-se preguiçosamente. Empurradas pelo calor solar. Um carmesim tímido surgiu no céu. Colorindo o largo azul que se firmava na abóbada superior. Ele ouviu o silêncio. E absorveu o nascimento do mundo.

No minuto seguinte, a quietude das coisas foi quebrada pelo ronco monótono do motor de um barco. Um velho barco que cumpria sua missão de ir e vir. Partir e voltar. Voltar e partir. Pois não é essa, a regra habitual da vida ? Um roteiro de chegadas e partidas. Partidas e chegadas. O velho barco seguiu seu destino. Ele decidiu fazer o mesmo. Deixou a paisagem pendurada na janela. E trouxe na boca um gosto de memorável esperança.

Voltou para o quarto. E olhou seu rosto no espelho. Enxergou, nítidos, os traços do tempo. Semblante mais magro. Sobrancelhas com pelos brancos. Cabelos ficando nevados. Rugas na pele. Reentrância acentuada cortando a testa. Fixou o olhar sobre os sinais que o tempo fincara no seu rosto. Concentrou olhar e pensamento nas marcas que os anos lhe deixaram. Tomou-os como medalhas de luta. Ele os viu como a madeira corroída da sua casa de praia.

Ah, sim, após alguns anos, a maresia foi desgastando o ferro, a madeira, a bomba, a telha. As telhas foram mudadas, O ferro foi substituído. Os fios foram trocados. Mas, e seu rosto ? A madeira, um dia, ele a olhou de perto. Passou os dedos devagar sentindo os sulcos. Avaliando a ação do tempo. Ficou encantado. Como se fosse trabalho de profissional. De um entalhador. Uma obra silenciosa. Obstinada. Corrosiva. E mais-que-perfeita. Perfeita derruição. Nada de madeira novinha. Não. Com cheiro ativo de tinta recém aplicada. Sem identidade. Sem vínculos. Sem sinais conhecidos. Sem madeira valorizada pelo tempo. É isso. Deu-se o estalo na sua mente. O tempo valorizava a madeira. A madeira assinalada pelo tempo. Trabalhada pelo tempo. Num rito silente. Perseverante. E seu rosto ? O tempo valoriza igualmente o rosto ? Renascido, reconheceu-se nele, tempo, rosto.

Passou pela estante. Viu um livro de Paulo Mendes Campos. Abriu ao acaso. E leu:

“O instante é tudo para mim que ausente

Do segredo que os dias encadeia

Me abismo na canção que pastoreia

As íntimas nuvens do presente”.





