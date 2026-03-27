A bofetada da domiciliar

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O Brasil assistiu, mais uma vez, a uma cena difícil de engolir. A prisão domiciliar concedida a Jair Bolsonaro, ainda que temporária e justificada por questões de saúde, soa como um deboche. Uma bofetada em um país que ainda tenta se recompor depois de sucessivas crises institucionais e de uma tentativa explícita de ruptura democrática.

Não se trata de negar direitos. Todo preso tem direito à dignidade e a tratamento médico adequado. Esse é um princípio básico de qualquer Estado que se pretenda civilizado. O problema está no peso do caso e no contexto em que essa decisão acontece.

Bolsonaro não é um réu qualquer. Ele responde a investigações gravíssimas que apontam para a articulação de um plano de golpe de Estado. E não um golpe qualquer. Segundo as apurações, o plano incluía a possibilidade de assassinato do presidente da República, do vice-presidente e do presidente do Supremo Tribunal Federal. É difícil imaginar algo mais grave dentro de uma democracia

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Não é um detalhe qualquer. É o centro da gravidade do que está sendo investigado. É o tipo de acusação que coloca em risco não apenas um governo, mas a própria estrutura institucional do país.

Mesmo assim, o que se vê agora é o ex-presidente deixando a prisão para cumprir noventa dias em regime domiciliar. Pode ser uma decisão temporária, pode estar amparada em laudos médicos, mas o efeito simbólico é enorme. Para quem acompanhou a escalada autoritária dos últimos anos, a sensação é de humilhação. Uma nova agressão à memória recente do país.

E uma pergunta começa a circular, ainda que incômoda. Há, por trás dessa decisão, algum traço de politicagem, e não de política no seu sentido mais sério e institucional? A dúvida, por si só, já revela o tamanho do desgaste.

Há ainda outro ponto que pesa nessa história. A pandemia. O Brasil viveu um dos períodos mais trágicos de sua história recente. Milhares de famílias perderam parentes enquanto o governo federal demorava a agir, questionava vacinas e minimizava a gravidade da doença. A forma como a crise foi conduzida deixou marcas profundas na sociedade.

Tudo isso faz com que a prisão domiciliar, ainda que provisória, carregue um peso político e moral enorme.

Também é inevitável olhar para o sistema carcerário brasileiro. Nos presídios do país há milhares de pessoas doentes. Gente com problemas graves de saúde, muitas vezes sem acesso a tratamento adequado. Muitos aguardam meses ou anos por decisões semelhantes. Sem visibilidade, sem advogados influentes, sem qualquer atenção pública.

A pergunta surge quase automaticamente. Esses presos recebem a mesma rapidez? A mesma sensibilidade? A mesma urgência?

Quando decisões desse tipo acontecem, o debate deixa de ser apenas jurídico. Ele passa a ser institucional. O que está em jogo é a confiança nas regras do jogo democrático.

Uma democracia jovem como a brasileira ainda carrega muitas fissuras. E cada episódio como esse expõe essas rachaduras com mais clareza. A sensação que fica é a de que certos setores continuam testando os limites do sistema, enquanto o próprio sistema hesita em responder com firmeza.

No fim das contas, não se trata apenas de Jair Bolsonaro. Trata-se do que essa decisão comunica ao país. E o que ela comunica é desconfortável. A ideia de que, no Brasil, a lei ainda parece pesar de forma diferente dependendo de quem está diante dela. Ou pior, de que há traços de politicagem nos porões do mais alto poder.





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