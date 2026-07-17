A cana entrega bons resultados com Boas Práticas

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As boas práticas estão embasadas em atitudes pensadas e testadas ao longo da vida, tanto no trato com pessoas quanto na produção de bens e consumo.

A agricultura talvez seja a atividade que mais carece de que as boas práticas sejam obedecidas, por se tratar de um setor que estar sempre sujeito a interferências, ambientais e políticas, e assim como outras atividades empresariais, para que o resultado final seja aceitável tudo começa com ações na origem, fazer bem desde o início, desde a semente.

O caso específico da cana-de-açúcar, o rebolo bem posto na terra origina nova planta, que pode ser frondosa ou mirrada, tudo depende da sanidade e ciclo da planta-mãe.

Sempre se soube que “quem quer planta, planta planta”, ou seja, são dos talhões de cana-planta que se deve utilizar material para expandir ou renovar os canaviais, mas mesmo sendo o melhor material para usar como cana-semente, é preciso confirmar se os colmos estão isentos dos males da cultura.

O Raquitismo de Soqueiras – RSD, é doença sistêmica caracterizada pelo acúmulo de bactérias nos vasos condutores (xilema) dos colmos, similar a aterosclerose coronariana, que dificulta a passagem de água e nutrientes. A doença não externa sintomas evidentes do RSD, mas reduz desenvolvimento e perfilhamento, e em razão disso acontece queda de produtividade de até 50 %, e como consequência reduz a longevidade das soqueiras.

O RSD infecta canaviais do mundo todo, e o seu controle é através do tratamento térmico dos rebolos. É mal endêmico que é transmitido pelas lâminas de foices, facões e navalhas das colhedeiras, não infecta outras culturas e nem permanece no solo. Mesmo que a cana-semente tenha sido de talhões de cana-planta, se os colmos estiverem contaminados é material ruim para propagação.

Em Pernambuco o Controle Térmico de rebolos já esteve em voga há pelo menos 30 anos, deixou se ser adotado em quase todo o Nordeste Canavieiro, e não se sabe o real motivo para ser desprezado. Atualmente apenas uma empresa da Paraíba e outra em Alagoas continuam cumprindo esse ritual, então tá na hora de Pernambuco voltar a fazer tratamento térmico dos colmos e voltar a plantar com Sementes Sadias.

É preciso nunca esquecer de desinfectar as lâminas para rebolar os colmos para semeio, cumprir o ritual na produção de mudas sadias é a certeza de que as lavouras se desenvolverão bem e produzirão boas colheitas.

Produção de semente sadia é Boa Prática para a atividade canavieira.

Contornado o problema da cana-semente, outro procedimento eficaz é a coleta de amostras de solos das áreas de plantio para conhecer a fertilidade natural da terra. Sementes Sadias merecem que os agentes da acidez estejam corrigidos para que os fertilizantes possam atender as necessidades nutricionais das lavouras e colher boas safras.

Com as análises químicas dos insumos e da fertilidade das terras nas mãos, é hora de estratificar os teores de NPK dos solos nas faixas de fertilidade para recomendação da adubação, que as doses identificadas atendam as necessidades das lavouras no fundo agrícola ou na área específica.

Na hipótese de opção pelo balanceamento das adubações com fertilizantes minerais e orgânicos, recomenda-se primeiro equalizar a dose de N com os orgânicos, e complementar doses de P e K com os minerais. Uma das grandes vantagens do balanceamento, é que é real possibilidade de reduzir as doses de P e k nos solos mais férteis, eleva as doses para os solos mais pobres, além do que é melhorada a recomposição da biologia das terras e gasta-se menos dinheiro com adubo.

Análises de Solos e fertilizantes são Boas Práticas para a atividade canavieira.

Como o pagamento da cana é feito pela riqueza sacarina, não se deve iniciar e desenvolver a colheita sem o conhecimento prévio da maturidade das canas de moagem. É preciso definir um padrão de corte por região ou pelas condições estruturais e ambientais da empresa ou da propriedade. É preciso sempre recorrer ao histórico das moagens para estar sempre buscando a excelência, e colher apenas o que pode ser escoado no prazo de limite de perda do rendimento industrial.

Colher canas maduras é Boa Prática para a atividade canavieira.

A colheitas acontecem em clima quente e seco, com baixas humidades do ambiente e da terra com mínimas possibilidades de enraizamento de cepas e brotações de perfilhos, e para que não aconteça mortandade de soqueiras é fundamental recorrer à irrigação. As quedas de produtividades dos vários ciclos das canas têm como principal responsável a mortandade de touceiras das socas e só a irrigação é que capaz de reduzir o ciclo vicioso.

Irrigação de soqueiras é Boa Prática para a atividade canavieira.

Mesmo que tudo o que foi comentado nessas 4 boas práticas seja do conhecimento teórico de toda a classe dos produtores de cana, e que algumas delas não sendo adotadas, mesmo sua importância sendo reconhecida, é preciso entender que não adoção de um modelo rígido de Boas Práticas não será possível mudar o semblante da atividade canavieira de Pernambuco. Não adianta saber como se adota uma técnica sem a decisão de cumpri-la para constatar sua eficácia.

A tecnologia é ritualística, para que a técnica seja efetiva é preciso seguir a maneira como ela foi concebida para que a entrega seja efetiva.

Dessas todas Boas Práticas comentadas, a mais trabalhosa certamente é a produção da muda sadia, mas é desnecessário pontuar que tudo começa com a semente.

Certamente em algumas empresas ainda existam sucatas de tanques, sestas e outros equipamentos que foram utilizados para tratamento dos rebolos, e talvez essa Boa Prática tenha sido desprezada por não ter sido bem avaliada, ou não ter sido bem monitorada administrativamente.

Boas Práticas são normais e naturais na vivência das pessoas e processos e quando são adotadas certamente produzem bons resultados, e no caso da cana-de-açúcar em Pernambuco o objetivo é a elevação da produtividade dos canaviais. O carimbo de 50 t/ha de produtividade média do Estado, já é assunto de elevado desgaste para a nossa inteligência, já não se suporta mais escutar a confirmação desse índice.

Cana-de-Açúcar para Pernambuco representa importância econômica, cultural e histórica da sociedade, e para resgatar a atividade é preciso começar pela semente, se bem que tudo o que se faz na vida começa pela semente, e com a cana não é diferente.

Não dá pra continuar apenas com os conhecimentos teóricos, é preciso coloca-los em prática, começar a fazer o melhor, cumprir Boas Práticas, refazer caminhos que já foram caminhados.

As duas empresas regionais que continuam com o tratamento de rebolos certamente estão tendo sucesso com suas escolhas, e talvez se não estivessem com esses procedimentos seus desempenhos agrícolas fossem inferiores aos obtidos na atualidade.

Recapitulando tudo, são Boas Práticas no sistema de produção da cana, uso de Semente Sadia, Analisar Quimicamente Solos, Fertilizantes e Canas, e principalmente Irrigar Soqueiras logo após a colheita.

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