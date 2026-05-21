A caneta das entregas: o equilíbrio entre o rigor e o cuidado

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A gestão pública em sua forma mais eficaz é aquela que consegue equilibrar a frieza dos indicadores fiscais com a urgência das necessidades humanas. Em Pernambuco, a governadora Raquel Lyra vem consolidando um estilo de governar que remete ao pragmatismo da “Era Jarbas”: uma administração que substitui o palanque pelo planejamento técnico, focada em destravar o Estado para uma nova fase de desenvolvimento. É o que se pode chamar de a "caneta do propósito".

Ao assumir o Executivo, o primeiro passo foi a arrumação da casa. Com responsabilidade fiscal e a recuperação da capacidade de investimento, a gestão garantiu aportes bilionários junto a instituições como o BNDES, transformando crédito em infraestrutura real. Do Arco Metropolitano à requalificação das estradas, o objetivo é garantir que a logística seja o motor, e não o freio, da economia regional.

No campo da segurança hídrica, a governadora enfrentou um tabu histórico com audácia. O projeto de concessão da Compesa - mantendo-a pública, mas abrindo espaço para o investimento privado em saneamento -, busca resolver o crônico problema de desabastecimento. É uma solução estruturante que trata o acesso à água não como promessa, mas como direito à dignidade.

A sensibilidade social de Raquel Lyra ganha sua face mais nítida na saúde. Através de um amplo programa de recuperação das unidades estaduais, a gestão tirou do papel a reforma do Hospital da Restauração (HR), o maior equipamento de urgência e emergência do Nordeste. Investir na estrutura física e tecnológica dos hospitais públicos é a assinatura de quem entende que o cuidado com a vida exige eficiência operacional e respeito ao paciente.

Esse perfil de "governadora cuidadora" estende-se a programas como o Mães de Pernambuco, que garante renda mínima a mulheres em extrema pobreza, e ao robusto Pernambuco Sem Fome, que já alcança resultados concretos com a implantação de mais de 280 cozinhas comunitárias em todo o Estado, ampliando o acesso à alimentação digna para quem mais precisa. Na educação, o programa Juntos pela Educação projeta um investimento de R$ 5,5 bilhões, focando na expansão de creches e na climatização de escolas, conectando o ensino integral à profissionalização.

Para completar essa "virada de chave", a gestão demonstra um zelo singular com a identidade pernambucana. A recuperação da memória histórica e artística, simbolizada pela restauração de igrejas seculares e a reabertura do Cinema São Luiz, reafirma que o progresso econômico deve caminhar lado a lado com o orgulho de nossas raízes.



Raquel Lyra parece decidida a provar que a política das entregas é mais silenciosa que a do barulho, mas muito mais duradoura. Ao unir disciplina fiscal, infraestrutura, saúde e um olhar atento ao social, a governadora devolve a Pernambuco o seu papel de protagonista no cenário nacional. Afinal, como ela mesma faz questão de repetir como um mantra de sua gestão: “Pernambuco avança sem deixar ninguém para trás.”



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