A ciência transforma o cuidado

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Fora do ambiente acadêmico, a pesquisa científica ainda costuma ser percebida como algo distante do cotidiano. No entanto, muitas das decisões que organizam a vida social, especialmente na saúde e na educação, dependem diretamente do conhecimento produzido por ela.

O conhecimento científico se constrói por meio de processos sistemáticos nos quais hipóteses são testadas, resultados são revisados e conclusões permanecem abertas à crítica. Esse cuidado não é excesso de formalidade, mas uma forma de proteger decisões que impactam diretamente a vida das pessoas.

Na área da saúde, esse percurso torna-se especialmente visível. Medicamentos, vacinas e protocolos utilizados atualmente resultam de anos de pesquisa acumulada, frequentemente conduzida em hospitais e centros de pesquisa comprometidos com a segurança do paciente. É nesse ponto que a pesquisa deixa de ser abstração e passa a dialogar com o lugar onde é produzida.

No Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, avaliar a saúde de mulheres, crianças, adultos e idosos a partir das condições sociais, econômicas e epidemiológicas da região Nordeste permite formular perguntas mais pertinentes e construir respostas mais adequadas ao cuidado. Produzir conhecimento ancorado nessa realidade não é apenas um detalhe, mas condição para enfrentar desigualdades históricas e responder às necessidades concretas da população.

Esse conhecimento ganha efetividade quando circula dentro de um modelo institucional integrado. Quando pesquisa, ensino e assistência se articulam, os resultados não permanecem restritos aos dados produzidos. Eles orientam decisões clínicas, qualificam a formação profissional e contribuem para aprimorar práticas de cuidado. Muitas dessas mudanças são discretas, mas têm impacto direto na redução de complicações, na segurança dos pacientes e na qualidade do atendimento.

A pesquisa científica também cumpre um papel fundamental no enfrentamento da desinformação. Em um contexto de circulação acelerada de opiniões e respostas fáceis, a ciência atua como um filtro necessário. Apesar de não oferecer verdades absolutas, sustenta escolhas mais responsáveis, baseadas em evidências e não apenas em convicções individuais ou pressões momentâneas.

Produzir ciência, formar profissionais e cuidar da população fazem parte de um mesmo projeto social, que só se justifica quando orientado pelo bem comum. Assim, valorizar a pesquisa é reconhecer que decisões que afetam a vida coletiva exigem compromisso com o conhecimento e com o outro. Como já bem dizia o professor Fernando Figueira, “conscientemente ou não, o homem somente se realiza plenamente quando se esquece de sua individualidade, se eleva e se projeta como parte integrante do imenso corpo social ao qual pertence”.





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