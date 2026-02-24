A conexão que transforma a Zona da Mata

A- A+

Ao longo de mais de duas décadas, a Associação Conexão Social tem construído, de forma silenciosa e persistente, um trabalho que transforma vidas em Lagoa de Itaenga e em toda a Zona da Mata de Pernambuco. Em uma região marcada por desigualdades históricas, a instituição nasceu da escuta atenta das comunidades e da convicção de que desenvolvimento social só acontece quando ninguém fica para trás. É essa crença que segue guiando cada projeto, cada parceria e cada pessoa impactada ao longo desses anos.

Gerir uma organização social com essa trajetória é motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. A Conexão Social cresceu, se fortaleceu e hoje conta com o apoio de parceiros importantes que acreditam na força do trabalho coletivo e no poder da inclusão como ferramenta de transformação. Ainda assim, é uma instituição que merece ser mais conhecida, justamente pela relevância social que tem e pela capacidade de gerar mudanças concretas na vida de pessoas que, muitas vezes, estiveram à margem das oportunidades.

Entre as iniciativas que materializam esse compromisso está o projeto Conecta Vidas, que promove a inclusão digital e social de idosos, estimulando o envelhecimento ativo e fortalecendo vínculos comunitários. Mais do que ensinar o uso da tecnologia, o projeto devolve autonomia, autoestima e pertencimento a homens e mulheres que passam a se reconectar com o mundo, com suas famílias e com a própria história.

Na outra ponta geracional, o Passaporte Digital aposta no futuro ao capacitar jovens em tecnologia, ampliando suas competências e melhorando seu desempenho profissional. Em um cenário onde o acesso ao conhecimento digital define oportunidades, o projeto atua como uma ponte entre talento, formação e mercado de trabalho, contribuindo para quebrar ciclos de exclusão social e econômica.

Temos iniciativas com foco na promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, por meio do esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social. Os projetos Skate Livre e o Oportunizar Comunidade (urbano e rural) estimulam a participação ativa, o protagonismo juvenil e a convivência comunitária, oferecendo atividades educativas e recreativas no contraturno escolar. Em parceria com escolas públicas e organizações da sociedade civil, os projetos ampliam oportunidades, fortalecem vínculos sociais e contribuem para a prevenção da violência, alcançando tanto áreas urbanas quanto rurais.

Já o projeto Vamo Simbora reafirma que envelhecer com dignidade é um direito. Ao incentivar a participação social e a autonomia dos idosos, a iniciativa ajuda a reduzir vulnerabilidades, fortalece redes de apoio e impulsiona o desenvolvimento local. São ações que mostram que políticas sociais eficazes não se fazem apenas com discursos, mas com presença, escuta e continuidade.

A Associação Conexão Social é feita de pessoas, histórias e propósitos que se entrelaçam em favor de uma sociedade mais justa e inclusiva. Tornar esse trabalho conhecido é também um convite: para que mais pessoas, empresas e instituições se somem a essa caminhada e compreendam que investir no social é investir no futuro de todos nós.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também