A Copa do consenso

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Copas do Mundo formam gerações. Desta vez, estamos formando uma geração de apostadores.

Dados do Banco Central indicam que a fatia de brasileiros que apostam em bets saltou de 11% para 39% durante a Copa. Muitos desses novos apostadores só acompanhavam futebol durante a Copa, mas é bem possível que sigam apostando depois.

Seria desesperador, não fosse outro fenômeno ocorrido durante a Copa. Me refiro à reação social contra as propagandas de apostas.

As publicidades já existiam antes da Copa, e muito. Nas camisas dos clubes, nas #publis de influenciadores, nas transmissões televisivas. Só que uma emissora foi além e exibiu odds na tela e promoções em tempo real, com recomendações dos próprios narradores.

A reação veio de todos os lados. Até mesmo os dois principais candidatos à Presidência convergiram em sua condenação. Um raro consenso, justificado pelos efeitos já visíveis da epidemia de bets na vida dos brasileiros, como endividamento, queda de produtividade, conflitos familiares e danos à saúde pública.

As apostas, é verdade, há muito que atravessam a cultura brasileira. O jogo do bicho foi criado em 1892 pelo Barão de Drummond para arrecadar fundos para o zoológico de Vila Isabel. Dele surgiram expressões incorporadas ao vocabulário do futebol, como “deu zebra”, “pagar o bicho” e “fazer uma vaquinha”.

O ambiente digital, no entanto, alterou a escala e a velocidade. As plataformas funcionam 24 horas por dia, na palma da mão. Cada partida oferece apostas de todo tipo — ganha quem acertar o placar final, o número de escanteios ou seja o que for.

E quanto mais possibilidades, maior a sensação de que é possível prever o resultado. Diz-se que, a cada quatro anos, todo brasileiro vira técnico. Mas há outro ditado igualmente popular que vale lembrar: “a banca sempre ganha”, ainda mais quando turbinada por poderosos algoritmos de previsão.

Fato é que a conscientização deveria ter acompanhado a legalização das bets. Não foi o que ocorreu. Uma lei de 2018 autorizou a atividade, enquanto o marco regulatório só veio no fim de 2023, com cinco anos de atraso.

Depois disso, o Ministério da Fazenda editou regras para a publicidade, como a proibição de anúncios que sugiram ganho fácil. A Copa escancarou que essas medidas não bastavam. Há poucos dias, o governo foi lá e ampliou as restrições, proibindo promoções e recomendações ao vivo, por exemplo.

As restrições, no entanto, ainda são tímidas perto de outros países. A Austrália veta propagandas durante eventos ao vivo. Reino Unido e Portugal impõem limites de horário. Holanda e Bélgica proíbem a participação de celebridades.

Não se trata de proibir as bets, o que só estimularia o mercado ilegal e eliminaria uma importante fonte de arrecadação. O caminho é unir fiscalização e conscientização, a exemplo de nossas campanhas bem-sucedidas contra o tabaco e o álcool no trânsito. A sociedade está de acordo quanto a isso.







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