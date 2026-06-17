A Copa dos filhos da diáspora

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Os primeiros fatos marcantes desta Copa ocorreram antes mesmo da bola rolar. Atletas, árbitros, jornalistas e torcedores submetidos a vexames ao tentar ingressar nos Estados Unidos.



O árbitro somali Omar Artan teve sua entrada negada. Torcedores de Haiti, Irã e Senegal também foram proibidos. As delegações de Senegal e Uzbequistão passaram por revistas constrangedoras, inclusive com o auxílio de cães farejadores.

Mais uma vez, a Copa do Mundo se vê à sombra de ditaduras, guerras e interesses políticos. Assim como sobreviveu ao fascismo italiano em 1934, à ditadura argentina em 1978 e às autocracias da Rússia e do Catar recentemente, também sobreviverá a Donald Trump.

Isso acontece porque a Copa produz, dentro de campo, respostas às políticas que procuram negar sua vocação universalista. Se Trump elege os africanos como um dos alvos de sua política repressiva, estamos diante da Copa do Mundo mais multicultural da história.

289 atletas estão atuando por seleções de países em que não nasceram, o que equivale a quase um quarto (23%) dos 1.248 convocados. Os principais exemplos são das seleções africanas e caribenhas, como Argélia, Costa do Marfim, Curaçao, Haiti, Marrocos e Senegal, todas com inúmeros jogadores nascidos na Europa.

Há quem atribua o fenômeno a uma mera conveniência: de um lado, jogadores em busca de espaço; de outro, seleções em busca de qualidade técnica.

A realidade, porém, é bem mais complexa. Basta ouvir Guéla Doué, lateral da Costa do Marfim nascido na França: “Desde pequeno, sonho em vestir essa camisa. A camisa laranja representa o elefante, a pátria. Meu pai é marfinense e é um grande orgulho representar esta camisa”.

As famílias de Doué e de muitos outros jogadores migraram pelos mesmos motivos que levam milhões de pessoas a buscar uma vida melhor em outros lugares: pobreza, crise climática, falta de acesso à saúde e à educação. Uma migração ditada pela sobrevivência.

Vestir a camisa do país de seus pais e avós se torna, assim, uma forma de reconexão com a história familiar, a diáspora e as raízes ancestrais. Algo que se integra a um movimento mais amplo entre filhos de imigrantes, a exemplo da expansão do turismo de retorno, estudos genealógicos e correntes acadêmicas como o afrocentrismo e o decolonialismo.

Em 2019, ao marcar os 400 anos da chegada dos primeiros africanos escravizados às colônias inglesas, o governo de Gana lançou o programa Year of Return para estimular a visita de descendentes ao país. No ano passado, Benim lançou o My Afro Origins, um programa de cidadania para descendentes de africanos deportados pelo tráfico atlântico.

Também em “Um Defeito de Cor”, romance de Ana Maria Gonçalves, eleito o melhor livro brasileiro deste século, a protagonista Kehinde empreende uma viagem de retorno à África após uma vida marcada pela diáspora. Seja na política, na literatura ou no futebol, a diáspora encontra o caminho de volta.









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