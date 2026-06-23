A Copa mudou o relógio do futebol

A- A+

Pela primeira vez em 96 anos de Copa do Mundo, o futebol abandonou o formato de dois tempos de 45 minutos. Os jogos estão sendo interrompidos no meio de cada tempo — o que, na prática, divide cada partida em quatro partes, como no basquete e no futebol americano.

A reação mais contundente veio justamente dos ingleses — autores das regras do jogo — que vaiaram as pausas na partida contra a Croácia. Mas eles não são os únicos incomodados.

A justificativa oficial da FIFA é a hidratação dos jogadores em meio ao calor do verão americano. Até aí tudo bem, só que as pausas também ocorrem em jogos com temperaturas amenas. Tudo indica que o objetivo é ampliar o espaço para publicidade.

Em algumas partidas, os comerciais foram tão longos que a transmissão voltou com a bola já rolando. Nas 104 partidas da Copa, os três minutos de cada cooling break representam dez horas extras de propaganda.

A esse respeito, o ex-treinador Jürgen Klopp foi direto ao ponto: “Essas pausas para hidratação foram vendidas como um escudo para o bem-estar dos jogadores, mas não passam de uma gaiola dourada construída para os patrocinadores”.

Concordo com Klopp, e vou além: estamos diante de uma transformação de como o futebol é jogado.

Ao contrário do basquete e do futebol americano, o futebol é programado para correr sem pausas ou tempos técnicos. Até mesmo o hóquei no gelo, outro esporte contínuo, permite substituições livres e paradas técnicas que aliviam o desgaste físico e tático.

Já no futebol, o cansaço físico se acumula e o treinador passa 45 minutos sem reorganizar a equipe, obrigando os jogadores a improvisarem. Os novos intervalos mudam isso porque oferecem momentos de descanso e de reorganização tática.

Não por acaso, em diversos jogos desta Copa, equipes sob pressão mudaram o rumo das partidas depois das pausas. Foi o caso do Brasil, que reequilibrou o jogo contra o Marrocos depois do primeiro quarto; do Japão, que arrancou o empate da Holanda após a última parada; e da Noruega, que iniciou a goleada sobre o Iraque na volta para o segundo quarto.

Assim ocorre porque a seleção ganha a chance de reorganizar suas linhas, recuperar o fôlego e reposicionar os atletas. Efeito parecido ao dos goleiros que simulam lesões após defesas difíceis, enquanto o treinador reúne os jogadores na beira do campo.

Um estudo publicado no International Journal of Performance Analysis in Sport, com base nos 192 jogos das Copas de 98, 2002 e 2006, mostrou que a probabilidade de gol aumenta quanto mais o tempo passa, em razão da fadiga e da queda de concentração. As novas pausas para descanso devem reduzir o número de gols? Ou os ajustes táticos compensam ao tornar o ataque mais eficiente?

Ainda não sabemos se as novidades melhoram o jogo. Sabemos, isso sim, que transformações devem surgir de uma reflexão sobre a identidade do jogo, e não de interesses disfarçados de preocupação com a saúde dos atletas.







____

Os artigos são de responsabilidade dos seus autores e não necessariamente representam a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também