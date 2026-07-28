A Copa que o mundo deve a Marta

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A Copa terminou, mas as atenções seguem voltadas para o futebol. Daqui a menos de um ano, o Brasil será o primeiro país sul-americano a sediar uma Copa do Mundo Feminina.

Receberemos torcedores de outras 31 nações que a disputarão conosco. Será a última edição com 32 seleções. A partir de 2031, serão 48 países, mesmo formato da Copa Masculina.

As partidas ocorrerão em oito capitais: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Todos os estádios que receberão as partidas foram construídos ou modernizados para a Copa de 2014, a exemplo da Arena Pernambuco.

Como a infraestrutura já existe, os custos serão bem menores. O Governo Federal estima aporte de R$ 1,5 bilhão. A cifra ainda deve subir com os aportes de estados e municípios, mas ficará muito abaixo dos quase R$ 30 bilhões gastos em 2014.

Em contrapartida, a Embratur estima que a Copa injetará R$ 9 bilhões na economia, com a criação de 74 mil empregos e a arrecadação de R$ 928 milhões em impostos. Se bem aplicados, esses recursos poderão financiar a construção de escolas e hospitais “padrão Fifa”.

Além do impacto econômico, a Copa será a chance de conquistar um título que ainda falta. Até hoje, a Seleção Feminina foi vice-campeã da Copa de 2007, disputada na China, além das medalhas de prata nas Olimpíadas de Atenas (2004), Pequim (2008) e Paris (2024).

O atraso do futebol feminino, ao menos comparado ao masculino, tem explicação. O Decreto-Lei 3.199 de 1941, assinado por Vargas, proibiu as mulheres de disputar competições de futebol.

O veto duraria mais de 40 anos. A Seleção Feminina só estreou em 1986, quando o esporte já era comum em países como Alemanha, Estados Unidos e Noruega, como mostra o documentário “As Primeiras”, disponível no Globoplay.

Só agora isso começa a ser superado. Com a pressão popular por igualdade de gênero no esporte, mudanças vêm ocorrendo dentro e fora de campo.

Os clubes da Série A masculina agora são obrigados a manter equipes femininas. Foram estruturadas as Séries A1, A2 e A3 do Brasileirão, além da Copa do Brasil Feminina. As partidas ainda ganharam transmissão da Globo/Sportv, CazéTV e CBF.

Como resultado, as últimas finais do Brasileiro e da Copa do Brasil foram disputadas com estádios cheios. E no mês passado, 55 mil torcedores foram assistir a Brasil e Estados Unidos no Castelão, maior público de uma partida da Seleção Feminina no país.

O recorde anterior era da Arena Pernambuco, em 2024, quando 33 mil pessoas assistiram à goleada sobre a Jamaica e ao show da Rainha Marta. Eu estava lá e foi bonito ver a reverência dos pernambucanos à nossa camisa 10, maior artilheira da história das Copas (17 gols) e seis vezes a melhor do mundo.

Marta está para o futebol feminino como Pelé para o masculino. Seu prestígio no Brasil é muito menor do que deveria. O título inédito, dentro de casa, é a chance de corrigir essa injustiça.







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