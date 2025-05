A corrida pela IA generativa: soluções próprias X produtos estruturados

A- A+

A adoção da inteligência artificial generativa tem se tornado uma prioridade estratégica para empresas que buscam inovação em processos internos e na experiência do cliente. No entanto, a decisão entre desenvolver soluções próprias ou utilizar produtos estruturados apresenta desafios e oportunidades distintas.

Muitas empresas investem recursos financeiros e inúmeras horas de trabalho para criar suas próprias soluções de IA generativa. Esse esforço, porém, pode se tornar um obstáculo quando os resultados esperados não são alcançados ou quando as soluções carecem de governança estruturada, continuidade, suporte técnico e integração com outros sistemas. Desenvolver tecnologia robusta e escalável exige não apenas investimento, mas também expertise, planejamento estratégico e uma infraestrutura adequada.

Ainda que a busca pela autonomia tecnológica seja importante, é necessário avaliar se o desenvolvimento próprio está alinhado ao core business da empresa. Se for um diferencial competitivo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento pode valer a pena. No entanto, quando a tecnologia não faz parte da especialidade da companhia, o esforço necessário para criar, manter e evoluir uma solução pode consumir recursos valiosos e comprometer a eficiência operacional.

Para fornecedores de soluções corporativas especializadas, esse movimento representa uma oportunidade de educar o mercado. Muitas empresas, ao enfrentarem os desafios do desenvolvimento independente, passam a reconhecer o valor de produtos que já nascem com governança, suporte técnico e continuidade. Isso é particularmente evidente no setor de Customer Experience (CX), onde soluções estruturadas, com décadas de experiência acumulada, estão transformando a forma como as empresas interagem com seus clientes.

Ao optar por plataformas consolidadas, as empresas garantem um time to market mais rápido, eficiência operacional e evolução contínua, aspectos fundamentais para a competitividade. Essas soluções não apenas melhoram a experiência do cliente, mas também otimizam a operação, elevam a qualidade do atendimento e impulsionam resultados de negócios.

Outro ponto importante é que tecnologias de mercado são continuamente aprimoradas e evoluem conforme as tendências globais de inovação. Assim, vai além de atender demandas pontuais. Essa estratégia cria um ecossistema sustentável, onde cada avanço tecnológico reflete a experiência acumulada de múltiplos cenários reais. Soluções estruturadas, desenvolvidas com governança e suporte, são um caminho seguro para empresas que desejam crescer de forma sustentável e inovadora.

A corrida pela IA generativa está moldando um mercado mais educado e preparado para valorizar o que há de melhor em tecnologia e experiência. Empresas que optam por desenvolver suas próprias soluções devem avaliar cuidadosamente se esse caminho está alinhado à sua estratégia de negócios.

Por outro lado, produtos construídos sobre plataformas de classe mundial oferecem vantagens claras em termos de governança, suporte e inovação contínua, garantindo que a tecnologia realmente agregue valor sem comprometer recursos essenciais da companhia.





