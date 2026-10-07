A crise que o Brasil precisa enfrentar: ética, educação e cidadania

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O Brasil vive um momento de profunda inquietação. Para onde quer que olhemos, encontramos sinais de uma crise que ultrapassa a política e alcança a própria sociedade, uma crise de valores, de ética, de respeito às instituições e, sobretudo, de compromisso com o bem comum.

Não se trata de generalizar. Seria injusto fazê-lo. O Brasil ainda conta com homens e mulheres públicos sérios, servidores dedicados, profissionais comprometidos e cidadãos que, todos os dias, cumprem suas obrigações com honestidade, dignidade e espírito público. São muitos, e merecem nosso respeito.

Mas seria igualmente injusto ignorar o sentimento de frustração de milhões de brasileiros que percebem, em diferentes setores da vida pública, comportamentos que parecem cada vez mais distantes dos princípios republicanos que deveriam orientar aqueles que exercem funções em nome da sociedade. Como cidadão brasileiro, que tem orgulho de seu país, confesso que esse cenário me causa profunda tristeza.

Ao longo da vida, tive o privilégio de conviver com homens públicos que compreendiam a política como missão e não como instrumento de interesses pessoais. Conheci também militares firmes, dignos, preparados e profundamente comprometidos com a defesa do Brasil, de suas instituições, de seus valores e da Constituição. Eram homens que entendiam que autoridade não significava poder absoluto, mas responsabilidade. Talvez por isso minha decepção hoje seja ainda maior.

Não escrevo estas palavras como alguém que se considera dono da verdade ou como quem jamais errou. Todos nós somos imperfeitos. Todos estamos sujeitos a falhas, escolhas equivocadas e contradições. A diferença está na capacidade de reconhecer os erros, corrigi-los e compreender que a vida em sociedade exige limites, responsabilidade e respeito ao próximo.

E talvez seja justamente aí que esteja uma das raízes mais profundas do problema brasileiro. Durante décadas, relegamos a educação básica a um segundo plano e, junto com ela, deixamos de dar a devida importância à educação cívica. Ensinamos nossos jovens a buscar uma profissão, mas nem sempre os ensinamos suficientemente sobre cidadania. Falamos sobre direitos, mas muitas vezes esquecemos de ensinar que direitos caminham lado a lado com deveres.

Uma sociedade não se transforma apenas pela construção de escolas, pela distribuição de diplomas ou pelo acesso à tecnologia. Ela se transforma quando consegue formar cidadãos capazes de compreender que honestidade não depende de fiscalização, que respeito não depende de medo, que o patrimônio público pertence a todos, que a lei deve valer para todos e que o exercício de qualquer autoridade deve estar submetido aos princípios que sustentam uma democracia.

A educação para a cidadania deveria começar dentro de casa, continuar na escola e ser reforçada pelas instituições. Deveríamos ensinar às novas gerações que ética não é um discurso bonito para ocasiões especiais. Ética é uma prática diária.

É devolver o que não nos pertence, é cumprir a palavra dada, é respeitar uma fila, é não tentar levar vantagem sobre o outro, é cumprir uma obrigação mesmo quando ninguém está olhando, é compreender que ocupar um cargo público significa servir, e não ser servido.

Talvez tenhamos esperado demais que as instituições corrigissem aquilo que a sociedade não conseguiu construir na formação de seus cidadãos. Não acredito, porém, que o Brasil esteja condenado, ainda vejo todos os dias, brasileiros honestos trabalhando, pais e mães educando seus filhos, professores enfrentando dificuldades para ensinar, servidores públicos cumprindo sua missão e pessoas simples praticando solidariedade sem esperar qualquer reconhecimento. É nessa gente que precisamos acreditar.

O Brasil não precisa apenas de novas leis. Precisa recuperar a confiança em princípios que deveriam ser permanentes, tais como honestidade, responsabilidade, respeito, solidariedade, patriotismo, liberdade, justiça e compromisso com o interesse coletivo. Precisamos voltar a compreender que democracia não é apenas votar. República não é apenas ocupar um cargo. Liberdade não significa ausência de limites e autoridade não pode existir sem responsabilidade.

Se queremos um país diferente, precisamos começar pela formação de cidadãos diferentes, não no sentido de serem melhores do que os outros, mas de compreenderem que a construção de uma nação começa nas pequenas atitudes de cada um. Talvez eu tenha chegado a uma fase da vida em que já não consiga alimentar o mesmo otimismo de outros tempos. Mas ainda me recuso a abandonar a esperança.

Tenho orgulho de ser brasileiro e continuo acreditando que o nosso país pode reencontrar o caminho da seriedade, da honestidade e do respeito às instituições.

Para isso, será preciso muito mais do que trocar governantes. Será preciso recuperar valores. E talvez essa seja a mais importante tarefa que podemos deixar para as próximas gerações, não apenas um país economicamente mais forte, mas um Brasil moralmente mais sólido, onde caráter volte a ser uma virtude valorizada e onde a educação forme, antes de tudo, cidadãos conscientes de que o destino de uma nação também é resultado das escolhas e atitudes de cada um de nós.





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