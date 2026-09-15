A culpa é da inteligência artificial ou da falta de inteligência pedagógica?

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Depois da divulgação do PISA 2025, uma pergunta passou a circular com força: a inteligência artificial estaria derrubando o desempenho dos estudantes? A resposta mais adequada é: não há evidência suficiente para afirmar isso. A IA já faz parte da vida escolar, mas transformá-la em culpada principal pela queda ou estagnação da aprendizagem seria uma conclusão, no mínimo, apressada.

O dado é relevante: quase metade dos estudantes brasileiros de 15 anos afirma usar ferramentas de inteligência artificial ao menos uma vez por semana para os estudos. Isso mostra que a IA entrou na rotina dos adolescentes antes mesmo de muitas escolas terem construído regras, métodos e propostas pedagógicas para seu uso. Mas presença não significa causa. Usar IA pode ajudar a estudar, resumir textos, revisar ideias e explorar dúvidas. Também pode estimular cópia automática, dependência cognitiva, superficialidade de compreensão e redução do esforço intelectual. Tudo depende da mediação pedagógica.

O PISA 2025 aponta algo ainda mais importante: houve queda justamente em habilidades de leitura muito necessárias na era da IA, como: avaliar informações, relacionar diferentes fontes e pensar criticamente sobre o que se lê. Esse é o ponto central. O problema não é apenas o estudante usar IA. O problema é usar IA sem saber ler criticamente, sem checar fonte, sem comparar argumentos, sem formular boas perguntas e sem revisar respostas.

Os gestores das políticas da educação brasileira não deveriam responder a esse cenário apenas proibindo tecnologia. Restrições podem ser necessárias em alguns contextos, especialmente para combater distrações e uso inadequado de celulares, medida já adotada no Brasil. Mas a proibição per si não ensina ninguém a pensar melhor. O desafio é formar estudantes capazes de usar tecnologias digitais com autonomia, ética e rigor intelectual.

A inteligência artificial, assim como as demais tecnologias digitais, deve entrar na escola como apoio pedagógico do professor para melhorar verdadeiramente o desempenho escolar. O aluno deve ser orientado para saber quando usar, como perguntar, como verificar, como citar, como revisar e quando desconfiar. Deve ser ensinado a entender que uma resposta bonita não é necessariamente uma resposta correta. Precisa comparar a resposta da IA com livros, dados, fontes oficiais de informação, explicações do professor e argumentos dos colegas.

Nas redes públicas brasileiras, isso exige políticas realistas. Antes de falar em inovação, é preciso garantir o básico: professores bem formados e infraestrutura educacional e tecnológica necessária, que levem ao desenvolvimento da proficiência leitora e das habilidades matemáticas minimamente consistentes.

Assim, a IA poderá ser incorporada em atividades simples e produtivas: reescrever textos com justificativa, comparar versões de uma explicação, detectar erros em respostas geradas por máquina, produzir perguntas, organizar argumentos e simular respostas em debates.

A melhor resposta ao PISA não é escolher entre livro e tecnologia. É combinar leitura profunda, escrita autoral, resolução de problemas, experimentação científica e educação digital. Países com bom desempenho não tratam tecnologia como acessório de luxo, mas como parte de um projeto pedagógico robusto. Usar tecnologias sem formação docente e sem método aumenta desigualdades. Usá-las com intencionalidade pedagógica orquestrada à qualificação do professor amplia a geração de resultados educacionais tão esperados.

O Brasil precisa de uma política nacional de letramento digital crítico articulada à aprendizagem básica. Isso significa formar professores para usar pedagogicamente tecnologias digitais, incluindo IA, produzir materiais adequados à idade dos estudantes, ensinar os protocolos éticos já criados, proteger dados pessoais e avaliar constantemente quanto o uso da tecnologia melhorou a aprendizagem.

A IA não deve ser bode expiatório para problemas que antecedem sua chegada. O que o PISA revela é mais profundo: nossos estudantes precisam aprender a ler melhor, pensar melhor, argumentar melhor e resolver problemas com mais autonomia. A inteligência artificial pode atrapalhar esse processo se for usada como atalho. Mas pode ajudar muito se for tratada como instrumento de investigação de dados, ferramenta para estímulo à autoria e oportunidade para exercitar o pensamento crítico.

A questão central não é permitir ou proibir a inteligência artificial na escola pública, mas decidir qual o projeto pedagógico mais inteligente queremos construir com ela.







* Professor Titular-Livre de Linguística da UFPE, pesquisador de aprendizagens com tecnologias digitais.







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