A delação do fim do mundo

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A causa originária da descoberta do maior escândalo de fraudes financeiras da história do país foi a implementação, pela Polícia Federal, da Operação Compliance Zero, deflagrada em 18/11/25. De lá para cá, foram efetuadas as prisões dos seguintes envolvidos: Daniel Bueno Vorcaro, fundador e principal acionista do Banco Master; Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro e dono do grupo Multipar; Fabiano Campos Zettel, pastor e empresário – cunhado de Daniel Vorcaro; Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (apelidado de ‘Sicário”); Manuel Mendes Rodriguez; Marilson Roseno da Silva; Anderson da Silva Lima; Paulo Henrique Costa; Daniel Monteiro.

Durante as investigações, a PF descobriu que a organização criminosa chegou a usar violência e recursos tecnológicos para se proteger. Foram detectados indícios de invasão de dispositivos informáticos, espionagem e ameaças a autoridades e testemunhas que pudessem levar ao conhecimento da PF informações incriminatórias das atividades do grupo. Até o momento, a PF já apreendeu aeronaves de luxo, bloqueou bilhões de reais em bens e recusou duas propostas de colaboração premiada oferecidas por Vorcaro, por considerar que não traziam elementos de prova inéditos. Estima-se, até agora, que o prejuízo causado ultrapassa os 50 bilhões de reais.

Preso há mais de três meses, Vorcaro, que transitava nas mais altas rodas, tinha sua frota de jatos sempre à disposição dos poderosos e sua generosidade, até financeira, era bem aproveitada através de mimos e presentes variados a personagens influentes que integram as mais diversas correntes ideológicas. O confinamento absoluto de Vorcaro, somado ao martírio e à angústia que aos poucos passaram a integrar sua psiquê diante da privação de sua liberdade, formaram o espectro de um futuro próximo obscuro, despertando seu desespero na busca pela liberdade a qualquer custo.

É esta vexatória situação que constitui a natureza jurídica da colaboração premiada, consolidada inicialmente na Lei 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas) e pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Seus três fundamentos são os seguintes: A) Direito Penal Funcionalista; B) Prevenção Geral Positiva; C) Utilitarismo e Justiça Negociada. Este último item merece destaque, na espécie, em homenagem ao pragmatismo positivo, útil e relevante. Inspirado no modelo de plea bargaining do direito norte-americano, o instituto em comento adota uma política criminal proativa, valorizando os resultados: a obtenção de provas ocultas, a recuperação de ativos e a identificação dos líderes da macrocriminalidade, priorizando a utilidade da colaboração sobre a severa punição do delator.

O procedimento das investigações está a cargo da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, sob a tutela jurisdicional do eminente Ministro André Mendonça, do STF. Ao que tudo indica, segundo observadores privilegiados, a colaboração premiada de Daniel Vorcaro deverá demorar um bom tempo para ser aceita, tendo em vista a gravidade e o potencial devastador do conteúdo das informações que ele detém.

Considerando o tamanho do rombo deixado pelo Banco Master e, por outro lado, os esforços de terceiros envolvidos até o pescoço para escaparem das prováveis punições, é pouco provável, ou mesmo muito difícil, que esse caso seja abafado. Faz-se necessário, por razões de justiça substancial, que os responsáveis sejam processados e condenados. É o que se espera de um Estado de Direito. Vamos torcer para que tenham bom êxito na luta sem quartel pela busca da verdade, a cargo do Poder Executivo – Polícia Federal – e do Poder Judiciário – STF. Seja o que Deus quiser.





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