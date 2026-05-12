A democracia atônita

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O Brasil assiste, com inquietante naturalização, a uma sucessão de episódios que produzem o esvaziamento gradual do Poder Legislativo e a corrosão silenciosa do equilíbrio entre os Poderes da República.

Decisões que suspendem, relativizam ou anulam deliberações aprovadas por ampla maioria do Congresso Nacional alimentam, no imaginário coletivo, a percepção de que a vontade política expressa pelos representantes eleitos da população tornou-se cada vez mais vulnerável à interferência de instâncias não submetidas ao voto popular.

A recente suspensão dos efeitos da chamada lei da dosimetria, aprovada por expressiva maioria parlamentar (318 votos contra 144), reacende um debate delicado e profundamente sensível para qualquer democracia: até que ponto o sistema institucional brasileiro está preservando o princípio da harmonia e independência entre os Poderes previsto na Constituição de 1988?

Não se trata de negar a importância do controle de constitucionalidade nem de questionar a legitimidade do Supremo Tribunal Federal no exercício de suas atribuições constitucionais. O problema emerge quando decisões monocráticas ou interpretações expansivas passam a produzir, na prática, uma sensação contínua de subordinação política do Parlamento, fragilizando a autoridade do voto popular e desmoralizando a representação legislativa diante da sociedade.

A História ensina que democracias raramente entram em colapso de maneira abrupta. Frequentemente, elas se deterioram lentamente, por meio de tensões institucionais permanentes, da banalização de excepcionalidades jurídicas e do enfraquecimento progressivo dos mecanismos de equilíbrio republicano.

O Brasil já viveu períodos sombrios em que o Poder Legislativo foi reduzido à condição meramente decorativa diante dos chamados atos institucionais das décadas de 1960 e 1970. Evidentemente, os contextos históricos são distintos, mas toda comparação serve como advertência histórica sobre os riscos do enfraquecimento de um dos pilares essenciais da democracia representativa.

Quando o Parlamento perde autoridade política, não é apenas uma instituição que se enfraquece; enfraquece-se a própria sociedade, cuja pluralidade de vozes encontra no Legislativo seu espaço legítimo de manifestação, negociação e confronto democrático. Não por acaso, regimes autoritários, em qualquer tempo ou latitude, sempre buscaram primeiro neutralizar ou submeter os parlamentos, precisamente porque eles representam a arena viva da divergência e da soberania popular.

O país atravessa um período de crescente instabilidade institucional, marcado por insegurança jurídica, radicalização política e desconfiança recíproca entre os Poderes. Nesse ambiente, a democracia brasileira começa a apresentar sinais preocupantes de esgarçamento institucional. Esgarça-se quando a excepcionalidade se transforma em rotina; quando o conflito substitui a cooperação republicana; e quando a percepção pública passa a enxergar desequilíbrio estrutural entre os Poderes constitucionais.

A Constituição de 1988 foi concebida justamente para impedir concentrações excessivas de autoridade e assegurar mecanismos de freios e contrapesos capazes de preservar a estabilidade democrática. Qualquer distorção prolongada nesse equilíbrio compromete não apenas o presente institucional do país, mas também o futuro das próximas gerações.

Mais do que celebrar vitórias circunstanciais de grupos políticos ou ideológicos, é hora de refletir sobre a preservação das instituições republicanas. Democracias sólidas não sobrevivem apenas da força das leis, mas principalmente do respeito aos limites constitucionais, da autocontenção institucional e da compreensão de que nenhum Poder pode se sobrepor permanentemente aos demais sem produzir graves deformações no sistema democrático.

O Brasil precisa reencontrar o caminho do equilíbrio, da moderação e do respeito recíproco entre suas instituições. Antes que os retrocessos deixem de ser advertências e passem a se consolidar como realidade permanente.





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