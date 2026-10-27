A democracia é maior que qualquer vitória

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Sou um homem de 84 anos e me considero feliz por viver numa democracia. Ao longo da minha existência, acompanhei mudanças profundas no Brasil. Nasci durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, atravessei os anos da redemocratização, vivi o período da ditadura militar e testemunhei a reconquista das liberdades democráticas. Conheço o valor da liberdade e sei o que representa sua ausência.

Minha condição de tenente da reserva do Exército se soma à experiência de médico e de homem público para reforçar uma convicção: o Brasil precisa de instituições respeitadas, de paz e de compromisso com a vontade popular.

A democracia exige de nós uma atitude fundamental: respeitar o resultado das urnas. É nelas que o cidadão manifesta sua escolha, sua esperança e sua consciência. Cada voto tem o mesmo valor, independentemente da condição econômica, da profissão ou do lugar onde a pessoa vive. Essa igualdade é uma das maiores conquistas da cidadania.

Quem ganhou tem o direito de comemorar. Quem perdeu precisa ter a grandeza de reconhecer o resultado. A maturidade democrática se revela especialmente quando a decisão da maioria contraria o nosso desejo. Respeitar a vontade popular somente quando ela nos favorece é desconhecer o verdadeiro sentido da democracia.

Tenho orgulho de ver o Brasil realizar suas eleições com um sistema eletrônico moderno, no qual deposito minha confiança. Questionamentos legítimos devem ser apresentados pelos caminhos institucionais, com provas e responsabilidade. A simples insatisfação com a derrota não pode servir de motivo para desqualificar o voto de milhões de brasileiros.

Aceitar o resultado também não significa abandonar convicções ou deixar de fiscalizar os governantes. A oposição tem um papel indispensável: cobrar, apontar erros, apresentar alternativas e se preparar para disputar novamente a confiança da população. Tudo isso faz parte da liberdade que precisamos preservar.

Aos vencedores cabe uma responsabilidade ainda maior. Depois da comemoração, começa o dever de governar para todos, inclusive para aqueles que fizeram outra escolha. O poder recebido nas urnas é um compromisso com a população. Exige humildade, equilíbrio e respeito.

Aos 84 anos, depois de tantas experiências, desejo ver nosso país caminhar com serenidade. Quero que meus filhos, meus netos e as novas gerações possam escolher seus representantes, expressar suas opiniões e viver sem medo de discordar.

Por isso, faço um apelo: vamos comemorar a democracia. Vamos respeitar aquilo que o povo decidiu por sua vontade e por sua consciência. Podemos divergir, debater e defender caminhos diferentes sem transformar adversários em inimigos.

As eleições passam. O Brasil permanece. E a liberdade que permite ao povo decidir o seu destino precisa estar acima de qualquer vitória pessoal ou partidária.

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