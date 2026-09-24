A democracia não tem dono

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Ao afirmar que a eleição presidencial de 2026 coloca o Brasil diante da escolha entre “democracia ou barbárie”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ultrapassa a defesa legítima de sua candidatura e entra num terreno perigoso: o da apropriação da própria ideia de democracia.

A democracia não pertence a Lula, ao PT, à esquerda, à direita nem a qualquer candidato. Pertence à sociedade brasileira.

O problema se torna ainda mais evidente quando se recorda a eleição de 2022. Lula venceu com 50,90% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro recebeu 49,10%.

Foram 60,3 milhões de votos contra 58,2 milhões. Uma diferença estreita, que revelou um país profundamente dividido — e que deveria recomendar aos vencedores prudência, humildade e disposição para o diálogo.

Quando um presidente sugere que sua permanência representa a democracia e que a alternativa conduz à barbárie, transforma uma divergência eleitoral legítima numa espécie de julgamento moral de dezenas de milhões de brasileiros.

É como se de um lado estivessem os civilizados e, do outro, os bárbaros.

Essa simplificação não faz justiça ao Brasil.

Entre os brasileiros que não votaram em Lula em 2022 havia empresários, trabalhadores, professores, estudantes, médicos, agricultores, comerciantes, donas de casa, intelectuais e milhões de cidadãos comuns.

Pessoas que pagam impostos, sustentam famílias, constroem empresas, trabalham, estudam e participam da vida nacional. Discordar de Lula não as transforma em inimigas da democracia.

Aliás, nenhum governante deveria apresentar-se como condição indispensável à sobrevivência democrática de uma nação.

Democracias maduras sobrevivem aos governantes exatamente porque suas instituições são maiores do que eles. Presidentes passam. Partidos ganham e perdem eleições. A sociedade permanece.

Lula tem, naturalmente, o direito de defender seu governo, confrontar adversários e apresentar aquilo que considera serem os riscos das propostas concorrentes.

Mas há uma diferença fundamental entre dizer “meu projeto é melhor” e sugerir “sem mim haverá barbárie”.

Até porque seu próprio governo está submetido ao julgamento crítico da sociedade.

Há controvérsias econômicas, fiscais, diplomáticas e institucionais que fazem parte legitimamente do debate eleitoral.

Em junho de 2026, por exemplo, o Governo Central registrou déficit primário de R$ 48,2 bilhões, segundo o Tesouro Nacional. Nada disso autoriza concluir, por si só, que um governo fracassou; autoriza, porém, o eleitor a discutir resultados, prioridades e escolhas econômicas sem ser colocado fora do campo democrático.

O Brasil também atravessa intensas controvérsias sobre os limites de atuação das instituições, as decisões do Supremo Tribunal Federal, os acontecimentos de 8 de janeiro e as relações entre os Poderes.

São questões que precisam ser discutidas com fatos, transparência e respeito ao Estado de Direito — não resolvidas pela divisão simplista entre democratas e bárbaros.

Talvez seja justamente aí que esteja o maior equívoco da declaração de Lula. Democracia não é concordância. Democracia é precisamente o regime que permite a discordância.

O brasileiro que votar em Lula exercerá a democracia. O brasileiro que votar contra Lula também.

Quem decidirá o futuro do país não será um homem investido da missão de salvar a civilização da barbárie. Serão milhões de brasileiros, livres e iguais diante da urna, escolhendo entre projetos políticos concorrentes.

E qualquer presidente verdadeiramente comprometido com a democracia terá de compreender uma regra elementar: se vencer, governará também para aqueles que votaram contra ele; se perder, deverá reconhecer que a democracia continuou existindo.

Porque a democracia brasileira não começa com Lula. E, sobretudo, não termina sem ele.





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