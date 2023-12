A derrota de Nabuco

A- A+

14 de junho de 1904.



Joaquim Nabuco, 54 anos, atuando como advogado do Brasil, ouve a sentença de apenas duas páginas do rei da Itália, Vitorio Emanuel 3º, sobre a disputa territorial entre o Brasil e o Reino Unido envolvendo um pedaço do que hoje é a Guiana. Nabuco, sempre elegante, um lorde, perfeito cavalheiro, dessa vez não consegue esconder a decepção: o Brasil perderá parte do que hoje é Roraima para os ingleses. A mão treme quando ele assina o recibo da decisão do rei.



Desde 1898, Brasil e Inglaterra disputavam um pedaço de terra conhecido como Pirara, e Nabuco não imaginou perder a parada. Mesmo sendo um monarquista ferrenho, aceitou o convite do presidente Campos Salles e encarou o desafio. Seu fiador era o Barão do Rio Branco, que o municiou de informações, mapas e documentos capazes de sustentar sua defesa.



Nessa mesma época, a Venezuela disputa com os mesmos ingleses parte do território da Guiana conhecido como Essequibo. Por decisão de uma arbitragem internacional, a Inglaterra venceu e ficou com 90% do território em disputa. Em 1948, foram descobertos documentos revelando uma negociação secreta entre os árbitros para dar a vitória aos ingleses, fazendo com que os venezuelanos passassem a questionar a validade da arbitragem. O Brasil, apesar de Nabuco nunca ter confiado na isenção do rei Vitorio Emanuel no julgamento de 1904, jamais a questionou por absoluta falta de provas.



Agora a chapa começa a ferver novamente e a Venezuela quer tomar o Essequibo da Guiana, um país independente, fora do controle inglês, com uma população formada majoritariamente por negros, descendentes de indianos e indígenas. Maduro iniciou sua marcha da insensatez quando promoveu um plebiscito pelo qual o povo venezuelano decidiria sobre a anexação do Essequibo. A ameaça de invasão começa a render e os Estados Unidos já iniciaram a militarização da área onde empresas americanas exploram petróleo. A embaixada dos Estados Unidos em Georgetown anunciou manobras militares conjuntas. O objetivo, segundo a embaixada, é garantir a segurança e a capacidade de responder a ameaças.



Maduro voará para Moscou ainda em 2023 para encontrar Vladimir Putin e trazer a Rússia para dentro da crise sul-americana. Os russos têm sido aliados estratégicos da Venezuela, fornecedores de armas e equipamentos militares, incluindo treinamento. Basta checar o perfil da Venezuela na página da CIA para entender que a disputa com a Guiana pode ser apenas o começo. Com um dos Exércitos mais bem armados da América do Sul, 123 mil homens em armas, a Venezuela esmagaria facilmente os 3.200 soldados da Guiana.



Maduro também cobiça a Ilha das Aves, a 370 milhas da sua costa, onde há grandes estoques de gás natural e de guano, matéria-prima para a produção de fertilizantes e pólvora. Território da minúscula Dominica, com só 80.000 habitantes, a ilha é reivindicada pelo governo venezuelano.



A encrenca do Essequibo é maior do que supunha nossa vã diplomacia.



O Brasil, como país mais importante da região, deve liderar os esforços para que o mapa da América do Sul não seja modificado por uma guerra de conquista. Há inúmeras formas de resolver conflitos sem banhos de sangue e a diplomacia brasileira sempre foi craque na arte do entendimento. Conseguiu resolver, por exemplo, o conflito do Amapá pela via diplomática, depois de escaramuças com os franceses, sem guerra. E deu show na Guerra das Malvinas ao se equilibrar entre ingleses e argentinos.



A região norte da América do Sul foi ocupada por ingleses, franceses e holandeses que nunca conseguiram se estabelecer nos domínios portugueses e espanhóis. Até hoje a França controla a Guiana Francesa. O Brasil, com sua tradição diplomática, tem legitimidade para atuar pela paz, impedindo a marcha da insensatez de Maduro em direção à Guiana. Mas até agora o que vimos foi uma diplomacia tímida, sem o devido protagonismo, quase amadora.



E se os Estados Unidos intensificarem a presença militar na região, o que parece ser inevitável? Será que o Brasil tem como barrar uma eventual invasão da Guiana pela Venezuela? Enquanto Maduro conversa com Putin e distribui nas escolas um novo mapa da Venezuela com o Essequibo anexado, ninguém por aqui sabe o que pensa do assunto a embaixadora brasileira em Georgetown, Maria Clara Duclos Carisio. Lula fala de paz em cima do muro. Diz que Venezuela e Guiana precisam se entender, do mesmo jeito que culpou Ucrânia e Rússia pela guerra. Vamos ver até onde vai a força da nossa diplomacia.



Joaquim Nabuco morreu em 1910, 6 anos depois da derrota para a Inglaterra. Era embaixador do Brasil em Washington e tinha 60 anos. Homenageado pelas universidades de Yale, Wisconsin e Chicago, entrou para a História pela porta da frente, reconhecido como um dos grandes diplomatas brasileiros ao lado do Barão do Rio Branco, seu dileto amigo. Mas a derrota para a Inglaterra deixou uma ferida aberta, conforme ele mesmo escreveu: “Tenho feito todo o meu dever, estou com a consciência tranquila, mas o coração sangra-me; parece-me que sou eu o mutilado do pedaço que falta ao Brasil”.



*Jornalista.

