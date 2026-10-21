A desorientada Dívida Pública Brasileira: por que ela cresce tanto e como não enfrentá-la

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A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), do Banco Central, referência mais usada no debate público, fechou junho de 2026 em 81,9% do PIB, cerca de R$ 10,6 trilhões, um número assustador. Pelo critério internacional do FMI, que adiciona outros passivos não computados na metodologia do Brasil, esse percentual alcança 94% do PIB, o que soa o julgamento de analistas internacionais com pessimismo sobre o Brasil.

Já a Dívida Pública Federal (DPF), que é o estoque de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, fechou 2025 em R$ 8,635 trilhões, saltou de 18% sobre os R$ 7,316 trilhões de 2024, e o próprio Tesouro projeta que deve terminar 2026 na faixa de R$ 9,3 a R$ 10,3 trilhões, equivalente a cerca de 83,6% do PIB. As projeções divergem conforme a instituição: o Tesouro trabalha com um cenário em que a dívida se estabilizaria por volta de 88% do PIB até 2035, enquanto a Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão técnico ligado ao Senado, projeta um cenário bem mais deteriorado, de 117,7% do PIB.

E por que a dívida está crescendo tanto? O fator mais citado no debate público é o déficit fiscal, mas os números mostram que a origem do problema é mais específica do que "o governo gasta demais". Entre janeiro e maio de 2026, as contas primárias (que excluem juros) registraram déficit de R$ 24,9 bilhões, revertendo o superávit de R$ 69,1 bilhões observado no mesmo período de 2025, uma piora real, mas de magnitude limitada perto do problema maior: o custo da dívida em si.

E agora não se assuste com o número. O Brasil, pelos informes do próprio governo, pagou mais de R$ 1,1 trilhão em juros nominais nos últimos doze meses, algo entre 7,9% e 8,5% do PIB dependendo do período de referência, um valor de dez a vinte vezes maior que o próprio déficit primário do período. Vou repetir: 1 trilhão de juros. Isso mostra que quase 90% do aumento da dívida desde 2022 decorreu do pagamento de juros, e não de gastos primários: a despesa primária cresceu apenas 2,7% em termos reais em dois anos, enquanto a dívida saltou de 71,7% para 81,9% do PIB entre o fim de 2022 e junho de 2026.

É o "efeito bola de neve": com a Selic mantida em patamar elevado para conter a inflação, o custo de rolar a dívida existente supera com folga qualquer esforço de contenção do gasto corrente, e a própria dívida cresce mecanicamente pelo simples acúmulo de juros sobre juros.

A esse quadro somam-se fatores estruturais que tornam o orçamento brasileiro pouco flexível: parte relevante da despesa é vinculada constitucionalmente (pisos mínimos de saúde e educação, indexação do salário mínimo, benefícios previdenciários e assistenciais) e cresce de forma praticamente automática, mesmo sem novas políticas; o pagamento antecipado de precatórios (dívidas judiciais da União) também pressionou o caixa em anos recentes; e o novo arcabouço fiscal, criado em 2023 para substituir o antigo teto de gastos, convive com diversas exceções e gastos considerados "extrateto", como parte do PAC e emendas parlamentares, o que reduz sua eficácia como âncora de credibilidade.

E os caminhos do enfrentamento disso? Não existe, entre economistas e formuladores de política, uma resposta única e isenta de disputa política sobre como resolver isso. Duas linhas de argumento dominam o debate. A linha mais convencional entre o mercado financeiro, agências de rating e organismos como o FMI enfatiza a necessidade de reconstruir credibilidade fiscal por meio do cumprimento rigoroso das metas de resultado primário do novo arcabouço fiscal, do avanço da segunda fase da reforma tributária (que ainda precisa equacionar a tributação da renda e do patrimônio para sustentar a arrecadação sem penalizar excessivamente o investimento), de uma reforma administrativa que contenha o crescimento da folha do funcionalismo, e da revisão de parte das vinculações e indexações orçamentárias que hoje engessam o gasto público.

O FMI, em suas recomendações mais recentes ao Brasil, tem insistido que os ganhos de eficiência trazidos pela reforma tributária só se sustentam se vierem acompanhados de disciplina fiscal, do contrário, o risco é que a própria inflação e o custo da dívida corroam esse ganho Nessa visão, o ajuste primário, mesmo sendo pequeno perto do problema dos juros, funciona como sinalização: ele reduz o prêmio de risco embutido nas taxas de juros de longo prazo e melhora a percepção sobre a trajetória da dívida, com efeito indireto mas relevante sobre o próprio custo de financiamento.

A linha heterodoxa, presente tanto em parte da academia quanto em veículos de orientação mais desenvolvimentista, inverte a ênfase: já que quase 90% do crescimento recente da dívida veio do pagamento de juros, e não do gasto primário, o problema central estaria na política monetária, isto é, numa Selic mantida em patamar elevado dentro do regime de metas de inflação, e não no tamanho do Estado.

Argumenta-se, nesta leitura, que cortar gastos sociais ou de investimento para "ajustar as contas" ataca uma fração pequena do problema, pode derrubar o crescimento econômico (que é o denominador da conta dívida/PIB) e, paradoxalmente, piorar a relação dívida/PIB no médio prazo.

Essa corrente defende que reduzir a taxa de juros real e, eventualmente, rediscutir a meta de inflação teria impacto mais decisivo sobre a trajetória da dívida do que qualquer corte de despesa primária hoje discutido, além de propor elevar a arrecadação por meio de tributação mais progressiva sobre renda alta, patrimônio e lucros, via de regra, resistida pelos setores mais beneficiados por essa menor tributação.

O duro é ver esses candidatos a Presidente não falarem objetivamente como estancar essa hemorragia.





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