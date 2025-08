A despedida de um homem de berço: Valdeir Batista

A- A+

Hoje, com o coração apertado e a alma tomada de saudade, presto minha última homenagem a Valdeir Batista — meu companheiro de jornada na Assembleia Legislativa de Pernambuco no início da década de 1990.

Valdir era, acima de tudo, um homem de respeito. De fala serena, de presença nobre, de gestos sempre civilizados. Era daqueles que já nascem de berço — não de fortuna, mas de formação. De valores. Daqueles que sabiam o valor de um “bom dia” e a importância de um “boa tarde”. O tipo raro de político que, ao entrar num recinto, elevava o ambiente apenas com sua postura equilibrada e digna.

Nossa convivência na política foi marcada por afinidade e compreensão. Éramos dois homens do sertão: ele do Araripe, eu do Pajeú. Dois sertões irmãos, sofridos, esquecidos por tantos, mas que ardiam em nós como uma missão. Valdeir e eu compartilhávamos o mesmo ideal — o de melhorar a vida do nosso povo, sem alardes, sem vaidades, apenas com trabalho e responsabilidade.

Lembro, com carinho, da visita dele a Tabira, se não me falha a memória, foi em um lançamento de um livro meu. Sua presença ali me encheu de alegria. Era um gesto simples, mas de um simbolismo profundo. Valdeir era assim: aparecia quando mais importava, com um abraço, uma palavra amiga, uma demonstração de afeto.

Sua partida me abate. Porque homens como Valdir não deveriam morrer. Deveriam se eternizar. Porque são referências, são exemplos, são reservas morais de uma geração que está se despedindo lentamente — a geração de ferro. Aquela que soube o peso da palavra, a firmeza de um aperto de mão, o valor do silêncio diante do oportunismo.

Hoje, a geração de ferro se curva ao tempo. E dá lugar à chamada geração de cristal, tão frágil, tão suscetível a tudo. E é nesse contraste que sinto ainda mais forte a ausência de Valdei. Um homem inteiro. Um homem de aço moral. Um homem que nunca se dobrou aos ventos do interesse ou da conveniência.

À família de Valdeir Batista, deixo minhas mais sinceras condolências. E também minha gratidão por ter compartilhado esse ser humano tão especial com a vida pública. E a você, Valdiei onde quer que esteja agora — neste sono que é passagem —, deixo minha palavra de honra: a política pode ter mudado, mas a sua dignidade permanece como farol. Fomos deputados juntos e saímos de cabeça erguida, porque sabíamos que aquele mundo, em parte, já não nos cabia.

Com saudade, com respeito e com um silêncio que fala mais do que qualquer aplauso,

me despeço.

José Edson de Moura - médico, ex- prefeito de Tabira e escritor.

Ex-deputado estadual; Companheiro de legislatura e de ideais

