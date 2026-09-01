A- A+

A deterioração do planeta Terra é uma triste realidade com a qual nos deparamos todos os dias, resultante da irracionalidade e da ganância que permeiam as ações humanas. Em vez de se empenharem na construção de um futuro sustentável, muitos líderes optam pela destruição, promovendo guerras de retaliação que devastam cidades e comunidades inteiras. Essa falta de visão e de empatia revela uma profunda desconexão com o meio ambiente e com as futuras gerações.



Os seres humanos, que deveriam constituir uma espécie em constante evolução, parecem ter regredido em muitos aspectos, priorizando o conflito e a divisão em detrimento da harmonia e da cooperação. A natureza, por sua vez, não permanece em silêncio. O planeta está nos mostrando as consequências de nossas ações: desastres naturais, terremotos, incêndios florestais, derretimento de geleiras, inundações, mudanças climáticas e perda da biodiversidade são manifestações visíveis da destruição que causamos.



Este é um chamado urgente à reflexão. Devemos reconhecer que a verdadeira evolução não é medida apenas pela tecnologia ou pelo progresso material, mas também pela nossa capacidade de cuidar, preservar e respeitar a vida em todas as suas formas. Se os líderes não mudarem seu comportamento, corremos o risco não apenas de destruir o nosso planeta, mas também de extinguir a própria essência da humanidade. É essencial aprender com as lições que a Terra nos oferece e seguir um caminho de paz, reconciliação e respeito mútuo entre todos os líderes e povos do nosso planeta.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também