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A direita, no Brasil, foi interditada. Pelo extremismo. Pela falta de espírito público. Pela ausente capacidade moral. De oligarquia familiar. Bolsonaro.



O liberalismo, berço da direita, teve dois pais fundadores: Thomas Hobbes (1588-1679) e John Locke (1632-1704). Locke foi o liberal clássico. Dizia que os homens não precisavam de governo. Em oposição a ele, Hobbes dizia que os homens são egoístas. E que há potencialmente uma guerra perpétua de cada homem contra seu vizinho.

O conceito político do liberalismo foi abalado, na França, pelas revoluções de 1848. E pelo cesarismo (autoritarismo) de dois Napoleões: Napoleão Bonaparte (1769-1821) e por seu sobrinho, Charles Louis Napoleon Bonaparte (1808-1873). No nascedouro do liberalismo, estava a noção de democracia liberal. Que estabelecia limites constitucionais ao poder do Estado. E que garantia liberdades individuais fundamentais ao cidadão.

Com a derrota da França para a Prússia, em 1870, os liberais britânicos foram liderados por Disraeli. Este promoveu reformas sociais na direção dos trabalhadores. Com grau maior de intervenção governamental. Visando diminuir a pobreza, promover a educação e apoiar a saúde pública. No começo do século XX, os ingleses tiveram, como primeiro-ministro, Winston Churchill (1874-1965). Que resistiu a Hitler na Segunda Guerra. E que pediu aos liberais no Parlamento: “Não se preocupem com o rótulo de socialistas. A causa do Partido Liberal é a causa de milhões de excluídos”.

Do outro lado do Atlântico, instalava-se a Grande Crise da Depressão de 1929. Os Estados Unidos tiveram a sorte de contar com um intelectual vocacionado à educação, John Dewey. Que defendia o ideário liberal. E também o privilégio de contar com um presidente da República chamado Franklin Delano Roosevelt. Que entendeu o alcance do pensamento de John Maynard Keynes. Foi o brilhantismo intelectual de Keynes e a coragem política de Roosevelt que propiciaram a vitória americana sobre a crise de 29. Roosevelt foi reeleito por quatro mandatos (1933-1945).

A partir daí, o liberalismo assumiu historicamente duas correntes: uma corrente, social, humanitária, aberta à ação governamental. Sensível à correção da desigualdade. A outra corrente, associada aos setores produtivos. Com traços do laissez faire. Próximos à desregulação praticada pela dupla Ronald Reagan / Margareth Thatcher. As condições políticas concretas de cada época definem a cor e o calor de cada regime. De cada liberalismo particular, histórico. Próprio e nacional.

Esta é a beleza do liberalismo. A síntese entre direito individual e dever social. O Brasil viveu, por décadas, nos anos de 1950, 1960, 1980 e daí em diante, os limites e os frutos de liberalismos. O liberalismo da classe média urbana da UDN de Carlos Lacerda e Cid Sampaio. O liberalismo da classe média rural do PSD do leite de Minas Gerais e do café de São Paulo. O liberalismo democrático de Ulysses Guimarães. O liberalismo provincial, artesanal, de Tancredo Neves.

Foi muita luta para chegar-se até aqui. Sob o sol da democracia liberal. O que o liberalismo do século XXI, no Brasil, não admite é oligarquia familiar. A direita brasileira é suficientemente vivida, experimentada, para construir obra maior.





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