A educação pública entrou na era da gestão de dados

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A educação pública entrou em uma fase em que conhecer os próprios alunos passou a ser tão importante quanto garantir vagas nas escolas. Durante muito tempo, bastava discutir a expansão da rede. Hoje, isso já não é suficiente. Redes que conseguem identificar suas vulnerabilidades, acompanhar seus indicadores e transformar informação em planejamento costumam responder melhor aos desafios da aprendizagem e da inclusão. As que não conseguem fazer isso acabam reagindo aos problemas depois que eles aparecem, sem compreender plenamente o que está por trás deles.



Essa mudança pode ser observada em municípios de portes muito diferentes. Nos últimos meses, acompanhamos uma rede municipal com cerca de 28 mil alunos em Goiás registrar um crescimento superior a 1.100% em uma importante fonte complementar de financiamento da educação. Em outro caso, um município com menos de 900 estudantes ampliou em aproximadamente 10% sua capacidade de financiamento. Os números impressionam, mas a principal lição não está no valor dos recursos. Ela está na capacidade dessas redes de compreender melhor sua própria realidade.



Ainda existe uma tendência de tratar informações educacionais como uma obrigação burocrática. O Censo Escolar, os indicadores de aprendizagem e os dados relacionados ao perfil dos estudantes muitas vezes são vistos apenas como exigências administrativas. Essa visão já não corresponde à realidade da educação pública e quando uma rede passa a conhecer melhor seus alunos, consegue identificar demandas que antes permaneciam invisíveis, organizar prioridades e direcionar esforços de forma mais eficiente.



O próprio debate nacional sobre financiamento ajuda a demonstrar essa transformação. Cada vez mais, os mecanismos de distribuição de recursos procuram reconhecer características específicas das redes, suas necessidades e sua capacidade de responder a desafios relacionados à aprendizagem e à redução das desigualdades. Isso significa que a qualidade da informação passou a ter impacto direto na capacidade dos municípios de planejar e sustentar suas políticas educacionais.



O erro está em imaginar que os dados produzem resultados por si só. Eles não produzem. Uma planilha não melhora a aprendizagem, um indicador não reduz desigualdades e um relatório não transforma a vida de nenhum estudante. O que faz diferença é a capacidade de transformar informação em decisão. Quando isso acontece, a rede passa a comreender melhor onde estão seus maiores desafios, quais grupos precisam de mais atenção e quais ações têm maior potencial de produzir resultados.

Por isso acredito que a educação pública entrou definitivamente na era da gestão de dados. Não porque a tecnologia tenha substituído a sensibilidade dos educadores, mas porque administrar uma rede sem compreender profundamente sua realidade se tornou cada vez mais difícil. Os municípios que conseguirem transformar informação em estratégia terão mais condições de fortalecer a aprendizagem, ampliar a inclusão e sustentar seus avanços ao longo do tempo. Os que continuarem tratando os dados apenas como uma obrigação burocrática provavelmente enfrentarão mais dificuldades para responder aos desafios que já estão colocados diante da educação brasileira.









* Mestre em Educação pela PUC Goiás e especialista em gestão e financiamento da educação pública.





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