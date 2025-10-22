A emissão das primeiras Cotas de Reserva Ambiental

A- A+

O anúncio feito pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) de que, a partir de novembro, serão emitidas as primeiras Cotas de Reserva Ambiental (CRAs) do país representa um marco histórico na consolidação da economia verde brasileira. Trata-se de um passo decisivo para transformar a preservação da vegetação nativa em um ativo com valor econômico concreto, capaz de alinhar conservação e desenvolvimento sustentável.

As primeiras emissões ocorrerão sobre áreas de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) localizadas no estado do Rio de Janeiro, dentro de um projeto piloto que servirá como modelo para a implementação nacional. A expectativa é que, a partir dos resultados obtidos, o mecanismo seja estendido a outros estados, fortalecendo o mercado de serviços ambientais e estimulando práticas produtivas compatíveis com a proteção dos biomas.

Prevista no Código Florestal de 2012, a CRA é um título nominativo que representa um hectare de área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação. Pode ser gerada a partir da proteção voluntária de áreas de vegetação nativa em imóveis rurais, incluindo Servidões Ambientais, Reservas Legais excedentes e RPPNs. Em propriedades com até quatro módulos fiscais, as cotas podem incidir sobre áreas de Reserva Legal consolidada, ampliando o alcance do instrumento.

O potencial transformador das CRAs está em sua dupla função: promover a regularização ambiental e estimular financeiramente quem preserva. Ao permitir que produtores rurais com déficit de Reserva Legal compensem suas obrigações adquirindo cotas de áreas conservadas, cria-se um ciclo virtuoso de valorização econômica da floresta em pé. Essa dinâmica desloca a lógica punitiva da legislação ambiental para um modelo de incentivo e cooperação, em que o meio ambiente deixa de ser um obstáculo ao desenvolvimento e passa a integrar a estratégia de crescimento.

Além de simplificar o processo de regularização, a emissão e comercialização das CRAs trazem transparência e previsibilidade às operações ambientais, uma demanda antiga de investidores, empreendedores e do próprio setor público. O título eletrônico, registrado e rastreável, contribui para o combate à especulação e fortalece a confiança no mercado de ativos verdes. É também um avanço no cumprimento das metas climáticas assumidas pelo Brasil, ao estimular a conservação voluntária de vegetação nativa e reduzir pressões sobre áreas vulneráveis.

O projeto-piloto fluminense inaugura uma nova etapa da política ambiental brasileira, que alia inovação, governança e responsabilidade. A emissão das CRAs concretiza o potencial econômico da biodiversidade e sinaliza um futuro em que preservar gera retorno. Ao reconhecer o valor do ativo ambiental e integrá-lo à lógica de mercado, o país dá um passo significativo rumo a uma economia de baixo carbono, na qual sustentabilidade e rentabilidade caminham lado a lado.







* Advogadas especializadas em Direito Ambiental do escritório Pires Advogados.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também