A epidemia silenciosa das Bets e seus impactos na economia e no varejo brasileiro

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O crescimento acelerado das plataformas de apostas esportivas e jogos de azar online, popularmente conhecidas como "Bets", tornou-se um dos fenômenos econômicos e sociais mais preocupantes do Brasil nos últimos anos. Embora apresentadas como uma forma de entretenimento e atividade econômica regulamentada, seus efeitos ultrapassam o campo individual e já produzem consequências relevantes para as famílias, para o comércio e para a economia nacional.

Em um país que ainda convive com graves deficiências na educação básica e na educação financeira, estimular ou naturalizar a prática das apostas eletrônicas significa expor milhões de brasileiros a um ambiente de alto risco, marcado pela promessa de ganhos rápidos e pela falsa percepção de que é possível transformar jogos de azar em fonte de renda. Na prática, essa expectativa raramente se concretiza. O resultado é o comprometimento crescente da renda familiar, o endividamento, o agravamento de problemas de saúde mental e, em muitos casos, o desenvolvimento da dependência em jogos.

Os impactos não se limitam aos indivíduos. O dinheiro destinado às apostas deixa de circular na economia real. Recursos que antes eram utilizados para a compra de alimentos, roupas, eletrodomésticos, medicamentos, lazer, educação ou outros bens e serviços passam a alimentar plataformas digitais, muitas delas com estruturas empresariais sediadas fora do Brasil. Trata-se de uma transferência significativa de renda que reduz o consumo interno e enfraquece setores fundamentais da economia.

O varejo brasileiro, que já enfrenta desafios históricos como elevada carga tributária, juros altos, inadimplência, concorrência informal e redução do poder de compra da população, sente diretamente esse efeito. Cada real destinado às apostas representa um real a menos circulando nas lojas, nos supermercados, nas farmácias, nos centros comerciais e nos pequenos negócios que geram emprego, renda e arrecadação tributária para os municípios.

Essa realidade torna-se ainda mais preocupante no Nordeste, região que apresenta uma das menores rendas médias do país e onde grande parte da economia depende do comércio e dos serviços. Esse cenário é potencializado pela verdadeira avalanche de publicidade que invade os meios de comunicação e as plataformas digitais durante grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo.

Clubes, atletas, influenciadores e emissoras acabam expondo o público, de forma praticamente ininterrupta, a mensagens que associam as apostas ao sucesso, à diversão e à possibilidade de ganhos rápidos. Essa comunicação exerce forte influência sobre milhões de pessoas, especialmente aquelas que enfrentam maiores limitações de renda e menor acesso à educação financeira.

Não se trata de questionar a capacidade de discernimento desses cidadãos, mas de reconhecer que, diante de dificuldades econômicas e da esperança legítima de melhorar de vida, muitos tornam-se mais suscetíveis ao apelo da promessa de ganhos fáceis. É justamente nesses momentos que a responsabilidade social da publicidade e a atuação regulatória do Estado tornam-se ainda mais necessárias para proteger os consumidores mais vulneráveis.

Em estados nordestinos, milhares de pequenos e médios empresários sobrevivem graças ao consumo das famílias. Quando parcela significativa da renda disponível passa a ser direcionada às apostas, o comércio perde faturamento, reduz investimentos, limita contratações e enfrenta maiores dificuldades para manter suas atividades.

O problema assume proporções ainda mais graves porque as plataformas de apostas utilizam estratégias sofisticadas de marketing, com intensa presença nas redes sociais, patrocínio de clubes esportivos, influência de celebridades e campanhas publicitárias que associam apostas à diversão, ao sucesso financeiro e ao estilo de vida desejado. O resultado é a banalização do jogo de azar, especialmente entre jovens e pessoas financeiramente vulneráveis.



Não se trata de defender a proibição da atividade, mas de reconhecer que sua expansão exige responsabilidade do poder público.

Assim como ocorre com outros setores capazes de gerar impactos sociais relevantes, é indispensável estabelecer regras rigorosas para publicidade, mecanismos efetivos de proteção aos consumidores, programas permanentes de educação financeira, sistemas de prevenção ao vício e fiscalização eficiente sobre a atuação das empresas. O Brasil precisa decidir qual modelo de desenvolvimento deseja estimular. Uma economia forte depende da produção, do investimento, do empreendedorismo e do consumo consciente. Quando uma parcela crescente da renda das famílias é desviada para atividades de baixa capacidade de geração de riqueza produtiva, toda a sociedade perde. Perde o comércio, perde a indústria, perde o setor de serviços, perdem os empregos e, principalmente, perdem as famílias brasileiras.

O debate sobre as Bets não pode restringir-se à arrecadação tributária ou à regulamentação do mercado. Trata-se de uma discussão sobre desenvolvimento econômico, responsabilidade social e proteção da população. Em um país que luta para reduzir desigualdades e ampliar oportunidades, incentivar o crescimento indiscriminado das apostas eletrônicas representa um risco que não pode ser ignorado. É necessário construir um ambiente em que o trabalho, a educação, o empreendedorismo e a produção continuem sendo os verdadeiros instrumentos de geração de riqueza e de transformação social, e não a ilusão do ganho fácil proporcionada pelos jogos de azar.





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