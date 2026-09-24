A era das respostas prontas e o fim do raciocínio

A- A+

Minha primeira grande lição de mecânica e de vida foi dada por uma corrente de bicicleta caída. Mão suja de graxa, dentes da engrenagem alinhados na base do improviso e a percepção de que, se eu quisesse voltar a andar na bicicleta, precisaria entender como a engrenagem funcionava. Não havia vídeo explicativo, não havia busca no celular. Era a lógica pura aplicada ao metal, tentativa e erro até o estalo final.

E nos dias atuais? Se nos depararmos com a necessidade de trocar uma lâmpada, desentupir uma pia ou dobrar um lençol de elástico, a primeira reação não é olhar para o objeto e pensar. É pegar o celular e buscar um tutorial de 30 segundos. Facilitou a vida? Sem dúvida. Mas a que custo?

O perigo invisível dessa facilidade toda não é a praticidade em si, mas o progressivo empobrecimento da nossa capacidade de pensar. Criamos uma geração que consome soluções prontas para problemas que ela sequer tentou raciocinar para resolver.

Lembro do meu pai nos jogos de xadrez e dama da minha infância. Ele me obrigava a sentar e jogar sob uma máxima que guardei para a vida: "Você tem que pensar na frente". Quando comecei a dar os primeiros passos na vida profissional, atuando na área comercial, jovem e afobado, perguntei como deveria abordar os clientes. Ele não me deu uma fórmula mágica de vendas; em vez disso, mandou eu estudar o produto e a empresa antes de sair de casa para entender a real necessidade do comprador. E sempre que eu recorria a ele com uma dúvida simples, ele devolvia com uma charada e dizia: "A resposta está aí, pense".

Meu pai não estava sendo cruel ou preguiçoso e sim exercitando o meu cérebro, moldando meu raciocínio estratégico e me preparando para o imprevisível. O que os quebra-cabeças e os jogos de tabuleiro faziam antigamente era criar casca mental.

Hoje, no entanto, trocamos o raciocínio preventivo pelo atalho digital. Queremos manuais para viver, tutoriais para paquerar e fórmulas prontas para ter sucesso profissional. O problema é que a vida real não vem com aba de pesquisa. Quando o imprevisto surge fora do roteiro, quem só aprendeu a seguir passo a passo alheio entra em parafuso.

A grande beleza da jornada não está em acertar de primeira ou em seguir o mapa dos outros, mas na capacidade intelectual de desenhar o próprio caminho. Afinal, a resposta quase sempre esteve ali na nossa frente — bastava a gente ter a coragem de parar para pensar.







* Advogado especializado em Direito do Trabalho, Consultoria Empresarial, Mediação, Conciliação e Arbitragem.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também