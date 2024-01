A escola da vida e seu mestre chamado tempo (Parte 3)

A- A+

Na liberdade que tomo do leitor interessado, em aqui tratar de um breve roteiro inspirado na minha vida, revelo minhas simples conclusões. Francamente, isso não diz respeito a algo que possa me promover ou me faça exposto ao risível ou ridículo. Longe disso. Afinal, passei da fase da euforia juvenil em buscar meu lugar ao sol. Aquela na qual a gente crê que todo tempo deveria ser dia de um eterno verão. Já ultrapassei o limite etário, no qual o respeito ao tempo faz qualquer um aceitar sua soberania na escolha das estações.

Sigo Veríssimo (o Luiz Fernando), que certa vez disse que a "musa inspiradora seja nosso prazo de entrega".



Diante disso, cabe-me entender que essa força temporal serve para se exercer com adequação e sabedoria, o que dela for determinada. Isso é uma espécie de extrato da vida, que absorve e considera uma escala que vai da fé divina (para os devotos) às meras circunstâncias cotidianas (para os incrédulos). Em qualquer aposta ou fé, que a vida possa ser vivida com a intensidade que se merece. Por ela em si e por nós mesmos. É justo o que diriam, respectivamente, Gonzaguinha e Clarice Lispector: o que vale mesmo é viver a "beleza de ser um eterno aprendiz", sabendo que o "tempo corre e é curto, mas que é preciso viver como se a vida fosse eterna". Nesse ritmo, parafraseando Aldir Blanc: "o tempo sabe passar". Às vezes, a gente nem percebe. Ou mesmo, nem sabe que passou.



Assim, nesse respeito à maestria e soberania do tempo, curvo-me aos exercícios de gratidão por ter vivido e ainda viver tantas experiências. E por tê-las em conta, que eu as conto como modesta referência para os que, nas suas vidas, sentem-se fora de alguma órbita planetária, perdidos e desiludidos. Desde que há 62 anos, minha mãe trouxe à luz este escriba, lutas, aventuras e até desatinos estiveram no meu roteiro. Nessas situações, inspirar-se na resistência é o segredo a ser revelado. A máxima para esse esforço, muitas vezes incomensurável, é focar na perspectiva levada a cabo por um cara genial como Walt Disney: "busco tentar o impossível, porque nele a concorrência é menor". E como valeu para ele tanto foco e compromisso.



Nesse embalo, sequer contei aqui que, na minha resistência, ponho na conta ser fruto da derradeira tentativa dos meus pais de ter filhos. Salve, salve, um navio-hospital italiano, aportado no Recife, cujo um dos médicos presentes conseguiu sustentar aquela gravidez. Em seguida, resisti aos supostos problemas cardiorrespiratórios, que me davam apenas duas décadas de vida. Como adulto, passei até por sequestro de horas a fio, no porta-malas do meu próprio carro. Enfim, obstáculos que são impostos à vida e que cabem superação. No rigor da sobrevivência humana, nada é tão fácil que nos faça em sonho e eternidade, como num mero piscar de olhos.



Mesmo que se valorize o fato de ser a vida assim, "dia e noite, não e sim", com a devida licença dessa frase de Lulu Santos, prefiro sempre lembrar e difundir o que meu juízo de valor faz prevalecer: os bons momentos. A oportunidade de ter convivido com estrelas e personalidades. De ter contado com os ofícios de gestão em políticas públicas. De viver intensamente algumas experiências pouco comuns. Sim, tudo isso me fez (e faz) refém do destino ou da sina de poder contribuir com algum modo de transmissão de valores.



Por tudo isso, compartilho com a tese da extraordinária figura que foi Mário Lago:



"eu fiz um acordo com o tempo. Nem ele me persegue, nem eu fujo dele. Qualquer dia a gente se encontra e, dessa forma, vou vivendo intensamente cada momento".



Que assim seja. Para mim e quem aqui leu meu roteiro de vida e pode considerá-lo a contento.



*Economista e colunista da Folha de Pernambuco



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

