A Escola de Sargentos é de Pernambuco

A Escola de Sargentos vem para Pernambuco, conforme garantiu o comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, em reunião realizada nesta semana, em Brasília, com participação da Bancada Pernambucana e do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Inicialmente, 16 cidades se credenciaram para receber a estrutura, mas apenas três candidaturas - Santa Maria (RS), Ponta Grossa (PR) e a Região Metropolitana do Recife - seguiram na disputa. Iniciou-se então um trabalho dos estados para oferecer benefícios com o objetivo de viabilizar a obra, e Pernambuco fez isso através de um protocolo que vai gerar R$ 110 milhões em investimentos efetivos do estado para o projeto, valor que representa 6% do custo total da implantação, que é de R$ 1,74 bilhão. Para se ter uma noção da grandiosidade da obra, a Escola de Sargentos terá aproximadamente 600 mil m² de construção, numa área entre Abreu e Lima, Tracunhaém, Araçoiaba, Igarassu e Paudalho. Pernambuco foi escolhido porque preencheu 13 requisitos decisivos, entre eles a contrapartida do estado. Também pesou a possibilidade de favorecer o recrutamento de alunos do Norte-Nordeste, equilibrando o recrutamento atual das Escolas centradas nas regiões Sul e Sudeste. A nova ESE, que receberá R$ 1,63 bilhão de investimentos do Exército, vai centralizar toda a formação dos sargentos de carreira da corporação num mesmo estabelecimento de ensino. Essa nova estrutura foi pensada, planejada e construída para ser uma Escola de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, pois abrigará o Período Básico e de Qualificação. O polo reunirá cerca de 2,4 mil alunos, 1,9 mil membros do corpo permanente funcional e docente e 2,1 mil familiares, totalizando a presença de 6,2 mil pessoas diretamente vinculadas à Escola. A Bancada de Pernambuco já destinou quase R$ 16 milhões, em emendas, para o desenvolvimento do projeto. Durante a execução das obras, serão gerados 11.842 empregos diretos e 17.670 indiretos. Terminada a implantação, dentro de 9 anos, haverá a possibilidade de recrutamento de mil cabos e soldados locais. Só de folha de pagamento, serão R$ 211 milhões injetados diretamente em nossa economia, em valores de hoje. Outros R$ 30 milhões serão despendidos anualmente no custeio e na contratação de serviços. O último concurso para sargentos do Exército, realizado em 2022, teve 106 mil candidatos concorrendo a 1.100 vagas. Mais de 70% desse público eram da Região Sul. Isto certamente mudará com a implantação da Escola de Sargentos, que trará oportunidade para que mais moradores do Norte-Nordeste possam ingressar na carreira. Trata-se de uma obra tão grandiosa quanto foi a fábrica da Jeep para Goiana ou a Refinaria Abreu e Lima para Suape.

*Deputado federal pelo Republicanos/PE e coordenador da Bancada Pernambucana

