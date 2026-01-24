A estrela das letras

A- A+

Dizem que tem pessoas que nascem com uma estrela, por possuírem uma natural condição pela qual tudo ou quase tudo transcorre bem para o seu lado, ao longo da vida, do ponto de vista dos acontecimentos e realizações. Exceto a morte.

Nessa linha, existe aquela que vira uma estrela, em algum campo de atuação, pelo esforço da busca e pelo desenvolvimento do potencial que guarda em si, que aflora em determinado momento, ainda que tardio.

Sem esquecer que algumas pessoas são levadas a ser estrelas pelo que demonstram; porém, às vezes, a qualificação é imposta, imerecida, e, nesses casos, que não são poucos, há riscos de estagnarem em região cinzenta.

Essa analogia associada ao inacessível objeto luminoso à vista no céu, contado aos bilhões, e que tanto deslumbra a humanidade, é uma atraente metáfora. Com tal epíteto, uma pessoa estrelada, de qualquer área, das mais simples às mais complexas, pode apresentar tipos de comportamentos que nas tratativas requerem cuidados, principalmente nos ambientes onde há critérios excludentes.

Dá-se aqui uma interessante história… No Mundo Renascentista, no início do Século de Ouro espanhol, na Complutum romana, o pequeno Miguel de Cervantes brincava com seus amigos nas margens do rio Henares. Todos pobres e sem perspectiva para o futuro. Enquanto isso, a primeira cidade universitária do mundo crescia, embora com chances para pouquíssima gente.

Adulto, Miguel resolveu ser um trotamundos. Por trás, uma possível fuga. Talvez a melhor maneira de sobreviver. Com o infortúnio sempre a fustigar, seguia em frente, com denodo.

A Santa Liga foi um grande gesto. Soldado vitorioso no Mediterrâneo, coragem não lhe faltava. Experimentou as guerras e a escravidão. A carência e a inoportunidade.

A única sorte que o filho de D. Leonor de Cortinas teve na vida foi a de ter aprendido a ler e a escrever. Desenvolveu-se como um excelente observador. Quanto às dificuldades de manutenção, as do conhecimento e da leitura eram as primeiras a serem saciadas. Seria a salvação?

Um puro indivíduo da circunstância orteguiana, depois de dez anos fora, Miguel retorna à pátria. O herói de Lepanto acumulava vontades e vivências raras. A sua memória e o seu corpo marcado eram riquezas a serem exploradas. O Manco tinha desafios a superar.

Cervantes sempre esteve com a escrita em mente. A poesia foi o primeiro passo, na escola. Começou a colocar em prática na maturidade. Fez uma novela e teatro (comédias e entremez). Era pouco. Precisava trabalhar.

O andarilho manchego não parava. A Invencível Armada era um orgulho. Comissário de abastecimento e arrecadador de impostos; novas funções. Contendas e prisões. Família e casamento à deriva. Preconceito no meio intelectual.

Tinha uma oportunidade no Novo Mundo, aí o reino não autorizou… felizmente, pelo menos, salvaram o escritor.

O tempo, assim como o silêncio, vale ouro. Em Madrid, no dia 16 de janeiro de 1605, o escritor Miguel de Cervantes lança o livro O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, vinte anos depois do primeiro lançamento, A Galatea. Que surpresa! Uma nova estética… a condição humana na narrativa. As letras e a leitura apareceram em outra dimensão. Até então, ninguém escrevera dessa maneira. Cervantes usa a voz de Dom Quixote para dizer: “A pena é a língua da alma: quais forem os conceitos que nela se gerarem, tais serão os seus escritos” (Cap. XVI, II Parte). Estrelas do Século de Ouro, críticos e desafetos, calam-se… Lope de Vega, o mais grave, aquietou-se.

Nos últimos anos de vida, o Príncipe de los Ingenios escreveu a II Parte do Quixote e mais quatro livros. Resistente, o Franciscano chega aos sessenta e oito anos… Veste o sayal da Ordem Terceira… Não dava mais… O resto da história todos nós conhecemos, desde o dia em que o maior dos cavaleiros andantes saiu mundo afora.

O Quixote tornou-se um clássico, o primeiro romance moderno, e Cervantes, uma nova estrela terrestre, a de maior brilho na literatura.

Bem, no último dia 16 de dezembro de 2025, foram comemorados os dez anos do batizado da estrela “Mu Arae” com o nome Cervantes, em homenagem ao autor de Dom Quixote; adjunto, os quatro planetas que orbitam a Estrela Cervantes foram batizados com os nomes das principais personagens do livro quixotesco, pela ordem de aproximação a ela: Dulcinea, Rocinante, Quixote e Sancho.

Processo organizado e oficializado pela União Astronômica Internacional (IAU - 1919 - Paris), por meio de um concurso (NameExoWorlds), Cervantes obteve 70% dos votos.

Pertencente à constelação de Ara, a Estrela Cervantes fica a 50 anos-luz de distância da Terra. Ela é parecida com o Sol, maior, mais luminosa e mais velha.

Compreensíveis leitores e leitoras, vejam como são as coisas: no enredo do Quixote, em que Cervantes também é personagem – fugaz, mas é –, em algumas passagens, a astrologia, no sentido de astronomia, que na época já era um dos cursos da Universidade de Salamanca, e as estrelas são citadas.

Quanto a essa relação com o espaço celestial, o exemplo está no dia da chegada do Cavaleiro da Triste Figura a Barcelona, quando um dos recepcionistas brada: “Bem-vindo seja à nossa cidade o espelho, o farol, a estrela e o norte de toda a Cavalaria Andante, onde mais largamente esta se contém” (Cap. LXI, II Parte). Assim como em um diálogo entre Dom Lorenzo e Dom Quixote, em que este diz que a Cavalaria Andante “é uma ciência, e quem a professa há de ser perito em várias delas, [...] há de ser astrólogo, para saber, por meio das estrelas, quantas horas da noite se passaram, e em que parte e clima do mundo se acha” (Cap. XVIII, II Parte).

O escritor Miguel de Cervantes, a estrela, e o fidalgo Alonso Quijano, o Bom, com suas leituras e as personagens criadas, os planetas, estão a nos guiar pelo universo.



