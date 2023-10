A ética dos dias de hoje

A- A+

Como professores, é prazeroso acompanhar a formação de jovens e seria pretensioso da nossa parte afirmar que formamos jovens. A docência nos ensina que o aprendizado é uma via de mão dupla, o mestre aprende com o educando que orienta. Existe um conjunto de valores que cabe ao mestre zelar e transmitir aos seus pupilos; a honestidade e a bondade, norteadores das relações sociais e da conduta dos homens.

No nosso cotidiano de professores, educar se constitui em reafirmar os valores humanos; resgatar esses valores, ameaçados pelo lugar de destaque em que se colocou as mídias sociais e sistemas que fortalecem uma vida paralela à real. Constata-se que o uso indiscriminado de celulares em sala de aula pode levar a distrações dos alunos, prejudicando o aprendizado e a participação nas atividades escolares, as que fortalecem os saberes pertinentes à vida real. De acordo com dados divulgados pela Unesco, um em cada quatro países do mundo proíbe ou tem políticas sobre o uso do celular em sala de aula. Dentre os que recentemente anunciaram a proibição estão a Finlândia e a Holanda.

Educar nos dias de hoje se contrapõe a um conjunto de forças de difícil equilíbrio. Políticas que regulam o uso de celulares em sala de aula objetivam encontrar o equilíbrio entre aproveitar os benefícios da tecnologia e minimizar seus potenciais efeitos negativos no ambiente de aprendizagem. Neste sentido, a formação, que outrora era voltada para o desenvolvimento da autonomia do indivíduo, para a relação entre valor e conhecimento, para a formação de valores voltados para a emancipação humana, se apresenta agora como um apêndice de um telefone celular. Com esse apêndice da vida paralela vão-se os aprendizados de via dupla sobre os valores morais, os valores constituídos ao longo do tempo, dentro de uma cultura.

* Professora Titular da FOP/UPE e Membra da Academia Pernambucana de Ciências

** Professor Associado da FOP/UPE e Membro da Academia Pernambucana de Ciências



