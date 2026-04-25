A extinção da escala 6x1 é uma medida eleitoreira

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Após muitos anos de discussões sobre a jornada de trabalho, o debate deste assunto voltou ao centro político no Brasil. Entre as propostas mais populares e também mais controversas está a extinção da escala 6X1, modelo em que o empregado trabalha seis dias consecutivos para descansar um.

Neste mês, o Executivo enviou ao Legislativo uma proposta que prevê dois dias de folga por semana, para uma jornada máxima de 40 horas e manutenção dos salários. Por esse projeto de lei, está previsto o fim da escala 6X1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem alteração salarial.

Num primeiro momento, a mudança parece atender a uma demanda legítima por melhores condições de trabalho. No entanto, é preciso avaliá-la com mais cuidado: trata-se de uma reforma estrutural bem planejada ou de uma das principais medidas adotadas pelo governo de olho no voto do trabalhador brasileiro nas próximas eleições?

A escala 6X1 é amplamente utilizada nos principais setores da economia brasileira como comércio, segurança e serviços, por permitir funcionamento contínuo. Alterar essa medida, de forma abrupta, exige mais do que uma boa intenção, pois requer planejamento econômico, diálogo com os setores produtivos e análise de impacto sobre empregos.

Propostas que simplesmente prometem o fim do modelo 6X1, sem apresentar alternativas viáveis, soam mais como frases de palanque eleitoral, do que políticas públicas responsáveis. Do ponto de vista político, a promessa é sedutora. Defender mais descanso e qualidade de vida gera identificação imediata com o eleitorado, especialmente entre trabalhadores urbanos.

Em um cenário de alta competividade eleitoral, propostas com forte apelo emocional tendem a ganhar espaço, mesmo que necessitem de profundidade técnica. Esse tipo de proposta rende aplausos e votos, mas sua implementação pode gerar consequências complexas. Pequenas e médias empresas podem enfrentar dificuldades para adaptar suas operações. A necessidade de contratar mais funcionários, para cobrir jornadas reduzidas de trabalho, pode elevar custos, pressionar preços e, em alguns casos, levar à informalidade ou à redução de vagas de emprego.

Sem incentivos ou políticas compensatórias por parte do governo, o impacto pode recair justamente sobre quem se pretende beneficiar. Isso não significa dizer que a discussão sobre a escala 6X1 deva ser descartada. Pelo contrário, é legítimo defender modelos de trabalho mais equilibrados, alinhados às transformações sociais e tecnológicas. No entanto, mudanças dessa magnitude exigem responsabilidades sociais, estudos sólidos e implementação gradual.

Reformas apressadas, motivadas por ganhos eleitorais imediatos, tendem a produzir frustrações no médio prazo. Portanto, os parlamentares devem analisar com mais profundidade a proposta do Executivo de extinguir a escala 6X1. A questão não é apenas mudar, mas como mudar e quais serão as consequências das mudanças, para não correr o risco de transformar essa pauta importante em mais um capítulo de promessas do governo que não se sustentam na prática.







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