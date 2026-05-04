A falência do equilíbrio institucional

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O Brasil vive um estado de desordem institucional.

Os Poderes da República deixaram de se respeitar. O equilíbrio constitucional foi rompido. Cada um avança além dos seus limites, e o resultado é um país sem direção, sem autoridade e sem segurança jurídica.

O Executivo não governa com a firmeza que lhe é exigida. O Legislativo negocia interesses imediatos, transformando instrumentos públicos em moeda política. O Judiciário ultrapassa sua função de guardião da Constituição e passa a interferir onde não lhe cabe.

Instala-se, assim, um cenário perigoso: ninguém exerce plenamente seu papel, e todos invadem o espaço do outro.

O efeito é direto e devastador — insegurança jurídica, descrédito institucional e perda de confiança da população. A Constituição deixa de ser um norte para se tornar objeto de disputa. O Estado perde sua referência. A sociedade perde sua proteção.

Não há democracia sólida sem limites claros entre os Poderes. Não há justiça onde há protagonismo excessivo. Não há governabilidade onde impera a troca de interesses.

O que se vê hoje não é apenas uma crise política. É a corrosão silenciosa das bases da República.

Se não houver retorno imediato ao respeito constitucional, o país caminhará para um agravamento institucional de consequências imprevisíveis.

Não se trata de opinião. Trata-se de realidade.

*Médico há mais de cinco décadas, ex-gestor público e testemunha de uma geração que ainda acreditava na força das instituições.



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