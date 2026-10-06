A falta que Magrão faz

A- A+

O fim das bets trouxe um efeito colateral para o Sport: a suspensão do jogo em homenagem a Magrão, marcado para o fim do mês e bancado pela casa de apostas que patrocinava o clube.

Assim se prolonga o absurdo. O maior ídolo da história do clube, com 732 jogos e dez títulos, continua sem a partida de despedida.

Por falar em ídolo, o brasileiro gosta de explicar os seus pelo talento inato e pelo improviso. Vale até para os goleiros: Marcos tinha a bravura; Rogério Ceni, os gols de falta; Dida, as defesas de pênalti. Esforço e disciplina ficam em segundo plano — aliás, chega a ser uma crítica chamar um jogador de “esforçado”.

Com Magrão, foi o contrário. Sua história é a de quem venceu pelo trabalho duro. Chegou ao Sport em 2005, aos 28 anos, depois de rodar por vários clubes, para ganhar R$ 2 mil por mês e só se firmar depois de três anos.

Discreto, era o oposto de Leão, goleiro e símbolo rubro-negro, midiático por excelência e pioneiro das camisas coloridas. Magrão lembrava mais os goleiros de antigamente, dos que preferem encaixar a bola junto ao peito do que espalmar e sair bem na foto — a não ser quando a defesa exigia, como no voo de mão trocada contra o Colo-Colo, pela Libertadores.

Não é por acaso que o chamam de ídolo. Afinal, um herói nasce de uma grande façanha, mas um ídolo se constrói ao longo do tempo, ano após ano, título após título. O Sport teve muitos heróis (Carlinhos Bala, Diego Souza, Fumagalli, Jackson, Ribamar), mas ninguém chegou perto das quinze temporadas de Magrão.

Alguém assim não se julga pelo momento. Infelizmente, foi o que fizeram justo na sua aposentadoria: a diretoria, melindrada porque ele cobrava salários atrasados na Justiça; a torcida, irritada com falhas em campo (o goleiro, como sempre, de bode expiatório). Magrão então saiu pela porta dos fundos, sem qualquer despedida.

O absurdo ao menos ilustra como os clubes cuidam mal da própria história. O Sport que o diga. Quer ver?

Peça a qualquer rubro-negro uma lista dos onze melhores de todos os tempos. Quase todos serão dos anos noventa para cá. Se Ademir Menezes, Vavá ou Manga aparecerem, será mais pela fama que ganharam em Copas do Mundo. A estátua de Ademir na sede, aliás, foi doação da Prefeitura do Recife, na gestão de Roberto Magalhães.

Uma diretoria que deixa um ídolo ir embora daquele jeito ensina ao torcedor que o passado é descartável. O belo trabalho de Ewerson Vasconcelos no Museu do Sport e os livros de Beto Lago são antídotos, mas não bastam. Ao menos surgiram boas iniciativas nos últimos meses, como os reparos no museu, a criação do Tour da Ilha e o próprio planejamento do jogo de Magrão.

Quem conhece o seu passado, entende melhor o presente e projeta o futuro — a ponto de acreditar mesmo quando tudo parece perdido. O Sport tem tudo para ganhar hoje à noite e voltar à briga pela Série A. Além da festa do acesso, que venha a despedida de Magrão.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também