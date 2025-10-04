A força da marca empregadora na atração e retenção de talentos

A- A+

No mercado de trabalho atual, em que as empresas enfrentam desafios como o apagão de mão de obra e a alta concorrência por talentos, torna-se cada vez mais evidente a importância de uma marca empregadora que se consolide como um diferencial competitivo relevante.

Em uma correlação simples, uma marca forte pode funcionar como um ímã para atrair os melhores perfis. Em processos de recrutamento de alta demanda ou grande volume, especialmente para preencher vagas sazonais, a força da marca amplia o alcance e atrai mais pessoas qualificadas. Já em posições estratégicas, transmite credibilidade, solidez e propósito – atributos que pesam muito para os profissionais mais disputados do mercado. No fim, quanto mais clara e consistente é a proposta de valor ao colaborador, maior a assertividade na atração.

A boa reputação de uma empresa no mercado também encurta o caminho entre o interesse do profissional e a decisão de se candidatar ou aceitar uma proposta. Quando o candidato chega ao processo seletivo já confiante no histórico da organização, o tempo de convencimento diminui, as taxas de resposta aumentam e as desistências ao longo do processo tendem a cair significativamente. Isso não apenas torna os processos mais rápidos, como melhora a experiência do candidato de ponta a ponta, aumentando a identificação cultural dos contratados.

Pesquisas recentes confirmam esse efeito: empresas com marca empregadora forte chegam a registrar até 50% mais candidatos qualificados, reduzem em 50% o custo por contratação e conseguem fechar vagas até duas vezes mais rápido, de acordo com a pesquisa Preferência de talentos – superando as lacunas de percepção, publicada em 2024 pela Universum, empresa global especializada em employer branding.

O fortalecimento da marca empregadora, no entanto, não se constrói somente com campanhas publicitárias. Ele exige coerência entre discurso e prática, e começa com uma comunicação clara sobre o que a empresa oferece além do salário, algo que se denomina EVP (Employee Value Proposition), ou proposta de valor ao colaborador. Depoimentos genuínos de colaboradores, campanhas digitais consistentes e ações de responsabilidade social e diversidade são poderosos aliados para mostrar ao mercado os valores institucionais das organizações.

No processo seletivo, cada interação importa: quanto mais transparente e humanizada for a jornada do candidato, maior a confiança que se estabelece desde o primeiro contato. Em modelos de recrutamento terceirizado, como o RPO (Recruitment Process Outsourcing), essa coerência se torna ainda mais crucial. A consultoria responsável pelos processos precisa atuar como porta-voz da cultura organizacional, em um alinhamento profundo desde o início, utilizando materiais de comunicação padronizados e treinando consultores para representar a marca de forma autêntica. Quando bem conduzido, o candidato tem uma experiência tão positiva quanto teria se o processo estivesse sendo realizado internamente.

O impacto de uma estratégia consistente de employer branding vai além da atração: influencia diretamente a retenção. Quando o profissional aceita a vaga porque se identifica com o propósito e os valores da empresa, e não apenas pelo cargo ou pelo salário, o engajamento aumenta e sua permanência tende a ser maior. Estudos indicam que empresas com marca empregadora forte podem reduzir sua rotatividade em até 28% e melhorar significativamente a satisfação dos colaboradores.

Por isso, é essencial compreender o employer branding como um posicionamento contínuo, que conecta a experiência do colaborador, a jornada do candidato e a imagem que a empresa projeta no mercado. Quando bem estruturado, especialmente em escala, transforma-se em uma vantagem competitiva poderosa, capaz de acelerar contratações, reduzir custos e consolidar a reputação da organização como empregadora de referência.

Em um mercado no qual os talentos escolhem onde querem trabalhar com base em propósito, cultura e experiência, o investimento em marca empregadora é, antes de tudo, um investimento no desenvolvimento e no futuro das companhias.





Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

