A força da mulher no varejo pernambucano

Em março, ao celebrarmos o Dia Internacional da Mulher, é impossível não reconhecer o papel decisivo que as mulheres exercem no varejo. Um dos setores mais dinâmicos, desafiadores, estratégicos da economia e que mais emprega. Historicamente, o varejo é um espaço de intensa presença feminina. Nas lojas, nos caixas, nos estoques, nas áreas de vendas e administrativas e, cada vez mais, nas posições de liderança, as mulheres são protagonistas do atendimento, da organização, da gestão e da inovação. Elas não apenas ocupam funções: elas sustentam a experiência do cliente e a reputação das marcas.

Na área de vendas, a sensibilidade para compreender o consumidor, a capacidade de escuta ativa e a habilidade de criar vínculos são diferenciais que impactam diretamente nos resultados. No campo técnico e operacional, as mulheres vêm demonstrando competência, disciplina e domínio de processos, superando antigos estigmas e mostrando que eficiência não tem gênero. Na gestão, cada vez mais empresárias e executivas imprimem uma liderança moderna, colaborativa e orientada a resultados, conciliando estratégia, visão de mercado e gestão de pessoas.

O varejo exige resiliência, inteligência emocional, capacidade de adaptação e foco em metas, características que inúmeras profissionais demonstram diariamente, muitas vezes conciliando múltiplas jornadas. É preciso reconhecer que, apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, tais como desigualdade salarial, barreiras ao crescimento profissional e a necessidade de maior representatividade nos cargos mais altos. Valorizar a mulher no varejo é também enfrentar esses pontos com políticas claras de equidade, desenvolvimento e oportunidades reais de ascensão.

Celebrar o Dia Internacional da Mulher no contexto do varejo é reconhecer que o setor cresce e se fortalece graças ao talento, à dedicação e à competência feminina. É afirmar que empresas mais diversas são mais inovadoras, mais humanas e mais competitivas.

Mais do que uma homenagem, março deve ser um momento de compromisso, com respeito, igualdade de oportunidades e valorização efetiva das mulheres que movem o varejo todos os dias, da operação à estratégia, do atendimento à direção. Nessa homenagem, é preciso destacar, com especial orgulho, a força da mulher pernambucana. Mulher que muitas vezes é dona de casa, arrimo de família, mãe, cuidadora e, ao mesmo tempo, profissional dedicada do varejo.

Nas cidades maiores como Recife, vemos diariamente mulheres que acordam cedo, enfrentam longos deslocamentos, horas presas no trânsito, administram o orçamento doméstico e ainda entregam excelência no atendimento e na operação das empresas onde trabalham. Elas sustentam seus lares e os resultados de suas empresas.

Importante destacar também a mulher empreendedora que é uma força motriz da economia do estado que, a partir de seus sonhos, gera empregos, movimenta os bairros, gera oportunidades e deixa sua marca no desenvolvimento econômico e social de Pernambuco.

A mulher pernambucana carrega em sua história a marca da resistência, da coragem e da capacidade de superação. No varejo, essa força se traduz em compromisso, responsabilidade e determinação para crescer, aprender e ocupar espaços cada vez maiores.

São exemplos vivos de que desenvolvimento econômico e justiça social passam, necessariamente, pela valorização do trabalho feminino, e que, em Pernambuco, representam um verdadeiro símbolo de força e dignidade. Viva a mulher varejista e viva a mulher pernambucana!





