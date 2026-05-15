A força do setor sucroalcooleiro

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Parte viva da história, da economia e da identidade de Pernambuco, o setor sucroalcooleiro vai contribuir ainda mais com o avanço estratégico do Brasil, na questão energética.

Com a decisão do governo federal de aumentar o percentual de álcool anidro na gasolina, já a partir deste mês maio, agora para 32%, o País reduz sua dependência do petróleo, além de estimular a produção interna e impulsionar a economia de estados produtores, como Pernambuco.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, essa mudança pode reduzir em cerca de 500 milhões de litros por mês a necessidade de importação de gasolina, um volume suficiente para levar o Brasil à autossuficiência no abastecimento desse combustível.

A cadeia sucroenergética não é apenas um segmento produtivo. É um alicerce da nossa formação social e econômica. A cana-de-açúcar moldou a identidade da zona da mata, impulsionou o desenvolvimento de mais de 60 municípios e continua sendo, até hoje, fonte de sustento e dignidade para milhares de pernambucanos. São mais de 75 mil empregos diretos e cerca de 200 mil indiretos, números que revelam a dimensão humana e social dessa atividade.

Além disso, Pernambuco tem um papel estratégico no cenário regional e nacional. Somos responsáveis por cerca de 25% do etanol e mais de 37% do açúcar produzidos no Nordeste, contribuindo diretamente para que o Brasil se mantenha como o segundo maior produtor de etanol e o maior produtor de açúcar do mundo.

Mas apesar de toda essa relevância, o setor enfrenta desafios significativos. Recentemente, medidas internacionais, como o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, resultaram em uma redução de 36% na comercialização do nosso produto, causando prejuízos importantes para os produtores do Estado.

Diante desse cenário, é fundamental reconhecer e destacar ações concretas que vêm sendo tomadas para proteger e fortalecer o setor. Como também a ajuda emergencial do Governo do Estado, com a operação de distribuição de adubo aos agricultores. Uma garantia da governadora Raquel Lyra ao setor canavieiro que começa a se concretizar. Isso é essencial para garantir a continuidade da produção, reduzir custos e oferecer condições mínimas para que nossos produtores possam seguir trabalhando.

Além disso, fruto do diálogo entre entidades e do esforço institucional, serão liberados R$ 72 milhões em fertilizantes para os canavieiros afetados por esse cenário adverso. Trata-se de um apoio direto, necessário e urgente para mitigar perdas e assegurar a sustentabilidade da atividade.

Defender o setor sucroalcooleiro é defender emprego, renda, tradição e futuro. É reconhecer a importância de uma cadeia produtiva que sempre foi resiliente e que continua sendo essencial para o desenvolvimento sustentável do nosso estado.

Precisamos seguir atentos, atuantes e comprometidos com políticas públicas que fortaleçam essa atividade, garantindo competitividade, inovação e segurança para quem produz.

Pernambuco tem na cana-de-açúcar não apenas um legado, mas uma oportunidade concreta de crescimento. E cabe a nós, representantes do povo, assegurar que esse setor continue forte, valorizado e preparado para os desafios do presente e do futuro.

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