A força não pode substituir o direito

A- A+

O ataque militar lançado pelos Estados Unidos contra a Venezuela, na madrugada do último sábado (3), marca um dos episódios mais graves das relações internacionais no século XXI. Pela primeira vez desde a invasão do Panamá, em 1989, os Estados Unidos realizam uma intervenção militar direta em território latino-americano, bombardeando a capital de um país da região e anunciando a captura do presidente Nicolás Maduro, sequestrado e levado do país.

Independentemente de juízos políticos ou morais sobre o governo venezuelano, o fato é simples. Houve uma quebra grave das regras básicas que organizam a convivência entre os países. A soberania dos Estados, prevista na Carta da Organização das Nações Unidas, foi violada. O uso da força armada ocorreu sem autorização do Conselho de Segurança e sem qualquer prova concreta de legítima defesa.

Não estamos falando de sanções, pressão diplomática ou isolamento político. Estamos falando de explosões em área urbana, aviões militares sobrevoando Caracas em baixa altitude e da remoção forçada de um chefe de Estado. Isso não é mediação internacional. É intervenção armada direta.

Esse ataque não surgiu do nada. Ele é o passo mais extremo de uma escalada que já vinha acontecendo há um tempo. Barcos venezuelanos tinham sido atacados por forças dos Estados Unidos com a justificativa de que estariam transportando narcotraficantes. O discurso se repetia, combate ao narcotráfico e ao chamado narcoterrorismo.

O problema é que até hoje não se sabe quem realmente estava nessas embarcações. O que se sabe é o número de mortos, mais de 100 pessoas. Uma investigação da agência Associated Press mostrou que as vítimas não eram narcoterroristas, como afirmava o governo Trump. A reportagem traçou o perfil de dezenas dos mortos, pescadores e trabalhadores pobres das regiões costeiras da Venezuela e da Colômbia. Pessoas comuns, mortas longe de qualquer julgamento e longe de qualquer transparência.

Esse histórico ajuda a entender o padrão. O argumento apresentado pelos Estados Unidos, combate ao narcotráfico, restauração da ordem e proteção da população, não é novo. Já foi usado outras vezes na América Latina e no mundo. Quase sempre, o resultado foi o mesmo, mortes sem responsabilização clara, versões oficiais pouco convincentes e silêncio internacional.

É importante dizer com clareza que nenhuma ditadura é aceitável, legal ou humana. Regimes autoritários reprimem, silenciam e fazem seu próprio povo sofrer. O Brasil conhece bem esse caminho. Vivemos uma ditadura militar que deixou cicatrizes profundas e, mais recentemente, por pouco não atravessamos novamente a fronteira do golpe, contido graças às instituições e à reação da sociedade.

Mas reconhecer isso não autoriza um país a invadir outro. Combater autoritarismo com bombas não transforma violência em democracia. Apenas muda quem está com o dedo no gatilho.

Como colocou muito bem a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz, nunca foi por democracia. "O ataque norte-americano à Venezuela lembra o contexto da Segunda Guerra Mundial e a triste sina da Somália, com seus ricos recursos de petróleo. O mundo se calou e pagou o preço. Em tempo, e para quem não lembra, a Amazônia brasileira é muito próxima da Venezuela".

O alerta é direto e precisa ser ouvido. Há um ponto que não pode ser ignorado. A Venezuela abriga as maiores reservas de petróleo do planeta, sua principal riqueza. É difícil acreditar que uma operação militar não leve isso em conta. Quando o discurso moral aparece acompanhado de aviões de guerra e mira sobre territórios ricos em recursos naturais, a pergunta fica difícil de evitar. O objetivo é libertar um povo ou controlar suas riquezas.

A história mostra que intervenções armadas raramente constroem democracias. Constroem vácuos de poder, crises humanitárias e novas formas de dominação. Mudam o discurso, mas a lógica continua a mesma, a do mais forte impondo sua vontade.

Do ponto de vista ético, o problema é simples. Autoridade não nasce da força. Não nasce do medo. Não nasce da invasão. Quando um Estado decide quem governa outro país, ele abandona qualquer pretensão moral e assume, sem disfarces, a lógica da dominação.

A tradição cristã, tantas vezes evocada para justificar ações políticas, é clara ao rejeitar esse caminho. Não existe violência salvadora. Não existe invasão do bem. Não existe bomba humanitária. A dignidade humana não se impõe por mísseis.

O que está em jogo não é a defesa de um governo específico, mas a defesa de um princípio. Se aceitarmos que uma potência pode invadir outro país, matar sem transparência, capturar seu presidente e redesenhar seu destino à força, abrimos um precedente perigoso. Hoje é a Venezuela. Amanhã pode ser qualquer nação que contrarie interesses estratégicos maiores.

Ditaduras precisam, sim, ser combatidas. Mas com política, diplomacia, pressão internacional legítima e defesa dos direitos humanos, não com invasões militares disfarçadas de discurso moral.

Quando a força substitui o direito, o mundo não fica mais justo. Fica apenas mais violento. E essa é uma lição que a América Latina já aprendeu da forma mais dura possível.







___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também