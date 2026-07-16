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opinião A força oculta das conexões: uma defesa do pensamento nexialista na era da decisão complexa

A especialização técnica, embora fundamental para o avanço da ciência e da tecnologia, consolidou-se como um dogma que frequentemente limita a visão profissional ao aprofundamento vertical. Diante da crescente complexidade global, porém, a capacidade de articular saberes distintos — o nexialismo — emerge como o motor mais transformador da atualidade.

O conceito, introduzido por A. E. van Vogt em 1950, define a habilidade de identificar estruturas comuns entre disciplinas diferentes para resolver problemas complexos. Diferentemente do generalista, o nexialista não acumula conhecimentos superficiais; ele opera conexões metodológicas. Seu valor reside em reconhecer padrões transversais e ativá-los para gerar impacto real — seja na eficiência operacional, na legitimidade institucional ou na redução de conflitos.

Na prática, essa integração é visível em qualquer contexto de decisão complexa. Conflitos sobre direitos — sejam de saúde, trabalhistas ou previdenciários — não se resolvem apenas com rigor jurídico. Exigem a combinação entre o Direito, análise comportamental dos agentes envolvidos e economia política, mapeando os incentivos que moldam as decisões. As vitórias mais duradouras emergem dessa integração metodológica: quando o nexialismo deixa de ser conceito e vira prática.

Com o advento da inteligência artificial, o diferencial humano deslocou-se da posse da informação para a capacidade de julgamento. Enquanto algoritmos processam dados e correlações em alta velocidade, falta-lhes a compreensão de propósito, contexto e consequências éticas. O nexialismo torna-se, portanto, também uma postura ética: a escolha consciente de quais saberes integrar para preservar direitos e orientar decisões socialmente responsáveis.

Essa engenharia humana é igualmente essencial na política e na mediação social. A construção de consensos em ambientes fragmentados demanda uma competência "tradutória" — a capacidade de converter interesses divergentes em propósitos comuns. Tal lógica aplica-se também ao ambiente associativo, onde a criação de conexões amplia o pertencimento e a cooperação.

Em suma, o nexialismo não é dispersão, mas um método que amadurece a especialização. A transformação duradoura e a resolução de conflitos dependem dessa visão conectiva — e para isso, precisamos começar agora, integrando saberes e construindo pontes onde hoje há apenas silos.

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